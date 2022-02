Barù continua a destare attenzione per il suo atteggiamento e il suo modo di fare all'interno della casa del GF Vip. In queste ultime ore, complice una festa in casa con un bel po' di alcool, i concorrenti si sono lasciati andare più del dovuto.

In particolare Barù si è lasciato andare a un atteggiamento e un modo di fare maleducato nei confronti del pubblico che segue la trasmissione, tanto da beccarsi un richiamo in diretta da parte della regia del reality show Mediaset.

Barù al GF Vip digerisce rumorosamente e la regia interviene

Nel dettaglio, al termine della serata di ieri durante la quale i concorrenti si sono lasciati andare un po' più del dovuto ed hanno avuto modo di bere qualche bicchiere di vino in più, Barù si è lasciato andare a una "digestione" un po' troppo rumorosa.

Pur trovandosi in giardino, Barù ha digerito in maniera decisamente plateale e maleducata, soprattutto verso il pubblico che segue da casa il GF Vip, 24 ore su 24. A quel punto, la regia del reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini, ha scelto di intervenire subito.

Gli autori che in quel momento si trovavano in regia, non si sono fatti problemi a intervenire, esclamando in tono stizzito un "Barù!", che non è passato inosservato. Immediata è stata la reazione del concorrente che, seppur ridendo, ha sottolineato il fatto di essere in giardino e quindi di aver solo "digerito" all'aria aperta.

Le digestioni di Barù scatenano discussioni al GF Vip (Video)

Del resto non è la prima volta che Barù si lascia andare a questo tipo di digestione decisamente rumorosa e, in passato lo aveva fatto anche in presenza di altri compagni di gioco che con lui stanno condividendo questa esperienza nella casa del GF Vip.

Non è un caso che, questo suo modo di fare aveva fatto perdere le staffe a Manila ma anche a Davide Silvestri, i quali si erano lamentati dell'atteggiamento di Barù, mentre Nathaly Caldonazzo ha scelto di nominarlo proprio per questo motivo, nel corso di una delle ultime puntate serali del reality show Mediaset.

Oltre a Barù, a tenere banco in queste ultime ore di permanenza all'interno della casa del GF Vip, è stata anche Soleil Sorge protagonista di un acceso confronto/scontro con Alex Belli.

Alex e Soleil al centro di un duro scontro al Grande Fratello Vip

I due si sono ritrovati ai ferri corti e, questa volta, Soleil ha scelto di aprire completamente il suo cuore, confermando di fatto di essere innamorata dell'attore.

Soleil, in preda a una crisi di pianto disperato, ha puntato il dito contro Belli, accusandola di averla infangata e di aver detto cose non vere sul suo conto. Una situazione che ha fatto perdere le staffe anche a Katia Ricciarelli che si è schierata in difesa di Soleil, puntando il dito contro Belli.