A Pomeriggio 5 si torna a parlare di Soleil Sorge e del suo presunto fidanzato, di cui più volte si è fatto riferimento nel corso di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip in onda su Canale 5.

La giovane influencer, durante il suo percorso all'interno della casa di Cinecittà, ha parlato più volte di questa persona con la quale avrebbe una relazione, anche se fino ad oggi non si è mai visto. Il giornalista Roberto Alessi, ospite nel talk show di Barbara d'Urso, non ha nascosto le sue perplessità.

Dubbi sul fidanzato di Soleil Sorge: il retroscena a Pomeriggio 5

Nel dettaglio, in queste settimane di permanenza al GF Vip, Soleil si è più volte preoccupata per questo presunto fidanzato che la starebbe aspettando fuori dalla casa.

L'ex protagonista di Uomini e donne era in ansia soprattutto dopo l'avvicinamento sospetto con Alex Belli, con il quale si è lasciata andare a delle effusioni di troppo sotto le coperte.

Ebbene, la questione è stata affrontata nuovamente a Pomeriggio 5 e, il giornalista Roberto Alessi, ha lanciato delle stoccate che non sono passate inosservate.

"Il fidanzato, ma questo è un mio brutto pensiero, probabilmente non sapeva di essere fidanzato", ha dichiarato Alessi senza troppi mezzi termini in tv.

'Il fidanzato di Soleil non sapeva di essere fidanzato', svela Alessi a Pomeriggio 5

"Non si conosce l'identità, non essendo un personaggio pubblico noi giornalisti non possiamo pubblicare il nome", ha aggiunto ancora il giornalista a Pomeriggio 5.

"Tu dici che c'è un fidanzato che non si può nominare e che non sarebbe fidanzato?", ha chiesto Barbara d'Urso a Pomeriggio 5, cercando di capirci qualcosa in più.

"Non sapeva di essere fidanzato", ha chiosato Alessi lanciando così la sua frecciatina su Soleil.

In attesa di scoprire se questo presunto fidanzato di Soleil Sorge farà chiarezza nel corso delle prossime ore e se deciderà di uscire allo scoperto con l'avvicinarsi della finalissima di questa sesta edizione del GF Vip, gli ultimi retroscena rivelano che l'ex protagonista di Uomini e donne potrebbe essere "arruolata" da Barbara d'Urso nel cast del suo nuovo show.

Dopo il GF Vip, Soleil potrebbe sbarcare a La Pupa e il Secchione con Barbara d'Urso

Dal 15 marzo, ossia dal giorno successivo alla finale del GF Vip, partirà su Italia 1 la nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show con protagonista Barbara d'Urso.

Ebbene, si vocifera che la conduttrice partenopea vorrebbe puntare proprio su Soleil Sorge come una delle opinioniste del suo reality show. Al momento, però, non c'è ancora l'ufficialità dato che la giovane influencer è rinchiusa nella casa di Cinecittà ma, nel caso in cui la trattativa dovesse andare in porto, Soleil si ritroverebbe a vivere la stessa esperienza di Tommaso Zorzi.

Anche lui, infatti, dopo la vittoria alla passata edizione del GF Vip, a partire dalla settimana successiva venne scelto come nuovo opinionista dell'Isola dei famosi condotta da Ilary Blasi su Canale 5.