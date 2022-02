Le sorprese nel Grande Fratello Vip non mancano mai e saranno sempre una caratteristica portante del reality show targato Mediaset. Nella puntata di ieri, lunedì 14 febbraio 2022, ha fatto nuovamente il suo ingresso nella casa più spiata d'Italia, Alex Belli. Il rientro dell'attore, seppur non da concorrente, ma da ospite, porterà sicuramente dello scompiglio nel loft di Cinecittà. Poco dopo la fine della diretta condotta da Alfonso Signorini la prima a commentare il ritorno dell'emiliano è stata Soleil Sorge che ne ha parlato con Jessica Selassié.

Le parole di Sorge riferite ad Alex

L'italo-americana e la principessa hanno proseguito nel domandarsi se il 38enne sia d'accordo con Delia Duran. Inoltre Soleil e Jessica si sono chieste se tutto ciò che hanno vissuto nei mesi trascorsi nella casa del GF Vip 6 non sia stato proprio il frutto dei progetti di Alex Belli. La fashion blogger ha affermato che se è stato davvero tutto studiato bisogna dare atto all'attore ed alla modella di essere riusciti a giungere in finale aggiungendo che non metterebbe mai un matrimonio alla gogna soltanto per uno show. Sorge, dalla sua, è apparsa convinta di saper decifrare ogni mossa del suo ex compagno d'avventura. Questo concetto è stato sottolineato dall'ex corteggiatrice di Uomini e Donne che, a Jessica, ha evidenziato di conoscerlo e di comprendere anche ciò che non le dice apertamente.

Soleil Sorge non sa come comportarsi

Le perplessità di Soleil Sorge, relative al ritorno nel Grande Fratello Vip 6 di Alex Belli, riguardano la maniera migliore di comportarsi con l'attore visto che in casa, a differenza dell'ultima volta, c'è anche Delia Duran. La prima cosa che l'italo-americana vorrebbe fare è quella di cercare di fare riappacificare il 38enne con la venezuelana anche se si è resa conto che non sarebbe il suo compito di riportare il sereno in questa crisi di coppia.

La fashion blogger ha quindi evidenziato alla principessa etiope di sentirsi in ansia ed in preda ai dubbi non riuscendo a comprendere come approcciarsi a Belli. Infatti, l'influencer, esprimendo a Jessica il proprio pensiero, ha detto di non sapere se proseguire nel loro rapporto di complicità oppure se, al contrario, mettere dei freni e dei confini al loro legame.

Jessica a Sorge: 'Viviti Alex come hai sempre fatto'

Jessica Selassié non ha, invece, dubbi e ha consigliato a Soleil Sorge: "Viviti Alex come hai sempre fatto". La principessa etiope, infatti, è convinta che l'italo-americana possa proseguire in modo sereno a comportarsi come faceva in precedenza. La fashion blogger ha replicato: "Non ci voglio rifinire in mezzo", concludendo il discorso ed apparsa decisa ad uscire dal triangolo che si è venuto a formare con Alex e Delia Duran.