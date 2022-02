Le richieste di Katia Ricciarelli continuano a essere esaudite all'interno della casa del Grande Fratello Vip. In questi mesi la cantante lirica è stata più volte accontentata nelle sue richieste da parte dei vari concorrenti, che non si sono mai tirati indietro forse anche per una questione anagrafica.

Ebbene, in queste ultime ore a finire "nel mirino" della cantante lirica è stata Soleil Sorge, la quale ha ricevuto l'incarico di lavare i capelli a Ricciarelli, che però non ha perso occasione per sbottare e lamentarsi.

Soleil incaricata di lavare i capelli a Katia al GF Vip

Nel dettaglio, il clima all'interno della casa del GF Vip continua a essere particolarmente teso soprattutto dopo che Katia Ricciarelli si è allontanata dalla sua amica Manila Nazzaro, perdendo tutta una serie di "benefici".

Perché in questi mesi di trasmissione Manila ha sempre cercato di comportarsi con Katia come se fosse una sorta di figlia acquisita e non si è mai tirata indietro di fronte alle richieste della cantante lirica.

Tuttavia, dopo le incomprensioni e le litigate delle ultime settimane, Manila e Katia si sono ritrovate ai ferri corti e la cantante lirica ha dovuto rivolgersi ad altre concorrenti per alcune questioni pratiche, come ad esempio il lavaggio dei capelli.

Così in queste ultime ore Katia ha chiesto a Soleil di lavarle i capelli e la reazione della giovane influencer è stata positiva.

Katia sbotta con Soleil perché le lava male i capelli

Soleil ha fatto lo shampoo a Katia Ricciarelli, che tuttavia non ha perso occasione per sbottare e lamentarsi.

Ancora una volta, infatti, Katia non ha perso occasione per "zittire" e si è lamentata del modo in cui Soleil le stesse lavando i capelli, dato che secondo lei la stava strattonando un po' troppo.

"Piano, piano che me li stai a sbattere" ha sentenziato Katia, che ha così "rimproverato" la sua "figlioccia" Soleil per il modo in cui le stava lavando i capelli.

Insomma, anche questa volta Katia non ha evitato le polemiche.

Katia Ricciarelli potrebbe lasciare il GF Vip in anticipo

Intanto, in vista del gran finale di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip, si diffondono voci legate a un possibile addio anticipato della cantante lirica.

In queste settimane, infatti, sono comparse sul web delle locandine di un nuovo spettacolo teatrale che vedrà protagonista Katia verso i primi di marzo 2022.

Un chiaro segnale del fatto che Katia potrebbe lasciare casa del GF Vip entro la fine del mese di febbraio.