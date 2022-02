Nella casa del Grande Fratello Vip non scorre buon sangue tra Manila Nazzaro e Kabir Bedi. Lo scontro con l'attore e il rancore che questi ha dimostrato di avere nei suoi confronti, hanno colpito la conduttrice pugliese che, dopo la diretta di giovedì 17 febbraio, si è sfogata in camera con Delia Duran.

La modella venezuelana ha espresso il suo pensiero sulla vicenda, affermando che per lei è ingiusto che Manila sia stata colpevolizzata per non aver preparato da mangiare a Kabir. In seguito, Nazzaro ha anche parlato di Soleil Sorge.

Delia a Manila: 'Devi essere rispettata'

Delia ha sottolineato di non avere nulla contro Kabir ma, secondo lei, occorre dare un giusto peso alle cose. Ha detto a Manila che deve essere rispettata per tutto ciò che ha fatto nella casa del GF Vip 6. Duran ha evidenziato che Nazzaro si è sempre impegnata e dedicata agli altri, e per questo motivo è encomiabile.

Tutto ciò però, secondo Delia, non viene riconosciuto all'ex Miss Italia dagli altri concorrenti. A questo punto Manila le ha spiegato perché si sente ferita, rivelando che è rimasta male per la parola "disperata" che Kabir le ha rivolto.

La showgirl foggiana non accetta che venga usato un termine del genere soprattutto da parte di persone che non sanno nulla di lei.

Soprattutto ritiene ingeneroso definire "disperata" una madre che ha sempre lottato per i suoi figli. L'ex Miss Italia, ripensando allo scontro con Bedi, è poi scoppiata in lacrime.

Manila parla di Soleil

Manila Nazzaro al Grande Fratello Vip 6 ha palesato la sua delusione non solo nei confronti di Kabir. La foggiana ha anche parlato di Soleil e delle dure critiche che le ha riservato: "Mi ha iniziato ad attaccare senza ritegno".

Subito dopo ha aggiunto che Sorge non solo in questi mesi non ha avuto pietà di nessuno, ma ha anche fatto sempre la vittima.

Ritornando sul termine "disperata", Nazzaro ha detto a Delia Duran che lei sa bene cosa sia la "disperazione" e come non faccia parte di un gioco come il GF Vip. La pugliese ha chiosato rimarcando di non avere intenzione di permettere a nessuno di utilizzare parole così forti contro di lei.

Manila Nazzaro non accetta l'offesa di Kabir

Manila non è riuscita a trattenere le lacrime ripensando alle parole di Kabir Bedi, e si è lasciata andare fra le braccia di Delia in cerca di abbraccio e consolazione.

Nazzaro non ha gradito il fatto che i coinquilini ai quali è sempre stata accanto in quest'esperienza al GF Vip 6 non abbiano preso le sue difese. Di conseguenza, si è detta pronta a cambiare strada, allontanando tutte quelle persone che non meritano la sua amicizia.

Delia ha chiuso la conversazione, consigliando a Manila di non farsi sottovalutare da nessuno perché: "Noi sappiamo il tipo di donna che sei, sei unica".