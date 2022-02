Sui cieli della casa del Grande Fratello Vip 6 non di rado si vede sorvolare un aereo con un messaggio per qualche vippone in particolare. Parole e dediche che fanno piacere e smuovono gli animi dei concorrenti ancora in gioco. L'ultimo aereo è arrivato nelle scorse ore per Miriana Trevisan. La donna però non lo ha accolto con molto piacere. Il mittente infatti ha messo in guardia l'ex ragazza di Non è la Rai da Biagio D'anelli, suo nuovo fidanzato conosciuto proprio nella casa. Un messaggio eloquente che ha turbato molto Miriana Trevisan e ha portato Biagio a replicare senza mezzi termini nel salotto di Pomeriggio 5 da Barbara D'Urso.

Un particolare aereo indirizzato a Miriana Trevisan: 'Non è amore'

"Miri svegliati, non è amore! Da chi ti vuole bene 22 22." Questo il messaggio che Miriana Trevisan ha ricevuto nelle scorse ore. La donna è rimasta senza parole davanti a queste frasi per nulla positive e che hanno voluto metterla in guardia da Biagio D'anelli, evidentemente ritenuto poco sincero e veritiero nei suoi confronti. Miriana ha cercato di capirne i motivi e ha anche ipotizzato che a mandarglielo sono stati molto probabilmente i suoi amici. Il numero 22 posto alla fine del messaggio infatti ha un significato ben preciso per loro. L' ex ragazza di Non è la Rai ha dichiarato di credere a Biagio D'anelli perché quando era nella casa lo ha guardato negli occhi e vi ha visto sincerità.

Intanto, l'uomo non è rimasto in silenzio ed ha colto l'occasione per replicare a Pomeriggio 5, nel corso della puntata andata in onda venerdì 11 febbraio.

La replica di Biagio D'anelli e lo scontro con Giacomo Urtis

A Pomeriggio 5, Biagio D'anelli ha dichiarato che rispetta chi è pro o contro la coppia, ma non va bene attaccare un amore bello, pulito e naturale solo per fare stare male una persona.

Dopo queste parole, è intervenuto Giacomo Urtis. Il chirurgo dei vip non le ha di certo mandate a dire a Biagio e senza mezzi termini gli ha detto che casualmente ha lasciato la sua fidanzata e si è innamorato di Miriana proprio quando era in nomination, l'ultima settimana di permanenza nella casa. Biagio D'anelli ha prontamente ribattuto a queste accuse dicendo che quelle di Urtis sono solo sciocchezze perché ha dormito con Miriana dal primo giorno che è diventato un concorrente del Grande Fratello Vip.

Urtis però, ancora scettico, ha continuato a mettere in dubbio la sua sincerità chiosando con queste affermazioni: "Guarda caso a te piacciono solo donne dello spettacolo. Prima Emanuela Tittocchia, poi Flavia Vento e adesso Miriana Trevisan. In nomination ti sei innamorato!".