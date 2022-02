Nelle ultime ore Katia Ricciarelli è stata nuovamente protagonista di alcune dichiarazioni decisamente sopra le righe. La soprano, nelle scorse settimane, era finita al centro di una bufera social a causa di alcune offese ai danni di altri concorrenti, al punto da spingere il pubblico a chiedere la sua squalfica. Inoltre, a causa di uno scontro con Miriana, in cui sono volate parole forti, l'ex marito di Trevisan ha diffidato proprio la soprano. Nelle ultime ore, però, Katia e Soleil sono tornate a sparlare di Miriana con la soprano che ha usato delle parole che rischiano di creare una nuova polemica.

'Sempre pronta ad annuire'

Le prime critiche ai danni di Miriana sono arrivate da Soleil Sorge. Secondo l'influencer, infatti, Trevisan avrebbe "preso per i fondelli" il pubblico a casa. Nel mirino, poi, è finito anche il fatto che Miriana spesso parli da sola, cosa che farebbe addirittura "preoccupare" Sorge.

Sentite tali parole, Ricciarelli non si è tirata indietro e, anzi, ha rincarato ulteriormente la dose, probabilmente anche a causa del rapporto da sempre teso esistente tra le due. Katia, in particolare, si è chiesta cosa ci faccia Miriana "sempre su quel divano", ipotizzando che si metta "in posizione". Ricciarelli, poi, ha criticato la sua coinquilina in quanto "sempre pronta ad annuire".

Ma l'attacco più duro è arrivato dopo, quando Ricciarelli è passata a commentare il lato estetico di Miriana. Katia, in particolare, ha messo sotto accusa i capelli di Trevisan affermando: "Poi con quei capelli, mi viene voglia di bruciarglieli da quanto sono brutti".

Ricciarelli avrebbe chiesto al confessionale di non trasmettere le parole contro Miriana

Ma la conversazione tra Katia e Soleil non si è limitata solo a Miriana, ma hanno criticato anche Lulù Selassié. Parlando di quest'ultima, Soleil ha sottolineato come la principessa abbia fatto, da quando è nel programma, delle "scenate allucinanti".

Nonostante questo, comunque, i suoi comportamenti non sono mai finiti particolarmente nel mirino grazie all'alibi della mancanza di Manuel.

Anche Ricciarelli ha criticato Lulù, sostenendo come la ragazza "non abbia nulla di vero dentro". La cantante, poi, ha sottolineato come ogni volta che è venuta fuori la sua personalità Lulù ha mostrato una "volgarità unica". Al pubblico a casa, che segue h24 le vicende dei vipponi, non è infine sfuggito un particolare: sembrerebbe , infatti, che Katia Ricciarelli abbia chiesto alla produzione di non trasmettere le parole da lei pronunciate ai danni di Miriana. A dirlo sarebbe stata la soprano stessa, che non avrebbe intenzione di discutere.