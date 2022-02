Soleil Sorge crolla nella notte al GF Vip. Dopo il ritorno di Alex Belli, l'ex protagonista di Uomini e donne ha avuto un momento di crisi all'interno della casa di Cinecittà. Soleil ha notato un atteggiamento diverso da parte di Alex, rientrato in casa per riconquistare sua moglie Delia Duran e non ha potuto nascondere la sua amarezza, al punto da non riuscire a trattenere le lacrime.

Il ritorno di Alex Belli al GF Vip mette in crisi Soleil Sorge

Nel dettaglio, in questi giorni Alex Belli si è rimesso in discussione all'interno della casa del Grande Fratello Vip, ma con un obiettivo ben preciso: riconquistare di nuovo la fiducia di sua moglie Delia.

Ecco perché l'attore in questi giorni ha trascorso moltissimo tempo in compagnia della modella venezuelana, trascurando così il resto del gruppo, compresa la sua "amica speciale", Soleil Sorge.

In un primo momento Soleil ha provato a non dare peso a questa situazione, poi però ieri notte è crollata e in lacrime ha scelto di dire tutta la verità ad Alex Belli.

Soleil Sorge crolla nella notte al GF Vip e scoppia in lacrime

L'ex protagonista di Uomini e donne, in lacrime, ha affrontato Belli ammettendo di essere delusa perché si è resa conto che non è ritornato in casa per lei, bensì per passare del tempo con sua moglie. "A me l'unica cosa che mi faceva stare bene era la verità del rapporto che avevamo noi", ha ammesso Soleil Sorge aggiungendo che in questi mesi in cui Alex è stato fuori dalla casa del GF Vip, le hanno dato forza anche i suoi tweet in cui spezzava quasi sempre una lancia positiva nei suoi confronti.

"Non sei qui per me, ma per recuperare il tuo rapporto con Delia", ha aggiunto Soleil in lacrime durante il suo momento di crollo con Alex Belli. La ragazza ha poi rincarato la dose ammettendo che pur essendo di nuovo nella stessa casa del Grande Fratello Vip, non si vedono quasi mai, dato che Alex passerebbe gran parte delle sue giornate in compagnia della moglie Delia e non col resto del gruppo di vipponi.

'Mi manca ridere e giocare con te', Soleil crolla e si sfoga con Alex Belli al GF Vip

"Il fatto è che mi manca ridere e giocare con te. Mi sento una stu... davvero", ha dichiarato Soleil Sorge visibilmente provata da questa situazione. Insomma un crollo emotivo a tutti gli effetti per l'ex protagonista di Uomini e donne che non ha nascosto la sua delusione per come si sta evolvendo la situazione nella casa del GF Vip dopo il ritorno di Alex.

Intanto, l'attore, continua a dedicarsi a sua moglie e proprio nelle ultime ore i due si sono lasciati andare anche alla passione con tanto di baci super appassionati che sembrano aver fatto tornare di nuovo il sereno.