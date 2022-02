Soleil Sorge e Delia Duran, nella casa del Grande Fratello Vip, sono tornate a parlare del triangolo amoroso di cui fanno parte insieme ad Alex Belli. Le due donne, che stanno iniziando a conoscersi meglio, hanno cercato di chiarire la situazione ma la moglie dell'attore sembra avere le idee ben chiare. Non ha nessuna intenzione di aprirsi nuovamente nei confronti del marito, che ha deciso di lasciare a più riprese da quando è entrata nel reality.

Delia: 'Io voglio finire questa storia'

Delia Duran non vuole abbandonare la sua presa di posizione nei confronti del marito Alex Belli.

La donna ha deciso di non volersi più avvicinare a lui e di non poterlo perdonare per quello che ha fatto al Grande Fratello Vip. La modella si è confrontata con Soleil Sorge, che ha cercato di farla ragionare e di chiarire la situazione una volta per tutte. Delia ha spiegato che la cosa che l'ha lasciata senza parole è vedere che la complicità che Alex aveva con Soleil era la stessa che un tempo aveva con lei. Quando lui è uscito dalla casa ed è tornato da lei, ha comunque mantenuto il suo pensiero fisso sull'influencer, senza dimostrare alla moglie che voleva realmente stare con lei. "Io voglio finire questa storia" ha spiegato Delia, convinta della sua decisione.

Lo sfogo di Delia: 'Perché devo sopportare tutto questo?'

Delia Duran ha spiegato a Soleil di essersi sentita presa in giro da Alex, non solo quando lui era al Grande Fratello Vip, ma anche quando è tornato a casa. La donna ha spiegato di avere la mente aperta, di poter comprendere molte cose, ma ovviamente non accetta di essere presa in giro in quel modo dall'uomo che ama.

Per questo ha deciso di mantenere la sua decisione e pensare a se stessa. "Fa un gaming che non mi appartiene" ha spiegato la modella, riferendosi ai teatrini di Alex. "Perché devo sopportare tutto questo?"- ha chiesto parlando con Soleil Sorge. "L'amore non è svanito del tutto", ha sottolineato Delia, confessando che se dovesse farle una dichiarazione ci penserebbe su.

Per il momento, però, preferisce rispettare la sua decisione di stare lontana da lui.

Soleil si mette da parte: 'Sei tu la donna della sua vita'

Soleil Sorge ha spiegato a Delia che secondo lei il suo comportamento è stato esagerato, soprattutto quando ha dichiarato di essere una donna libera. Le ha spiegato anche che non ha apprezzato il gesto di togliersi l'anello. L'influencer le ha spiegato che anche se Alex Belli con lei aveva la stessa complicità, la donna della sua vita è Delia Duran. "Sei tu la donna della sua vita"- le ha detto chiaramente, sottolineando che lei stessa ha messo le distanze tra lei e Alex, visto che la situazione stava degenerando.