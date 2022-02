Kabir Bedi finisce al centro delle polemiche del GF Vip. In queste ultime ore, l'attore ha avuto uno scontro verbale con Manila Nazzaro e, dopo aver notato degli atteggiamenti poco carini da parte dell'ex Miss Italia, non ha esitato a farglieli notare.

Ebbene, il modo di fare di Kabir Bedi non è piaciuto per niente a Sophie Codegoni, che in queste ore si è scagliata contro l'attore, precisando e ribadendo che la casa del GF Vip non è un "resort" di lusso.

Kabir Bedi e Manila Nazzaro ai ferri corti nella casa del GF Vip

Nel dettaglio, Kabir aveva polemizzato con Manila Nazzaro perché non aveva gradito il fatto che non avesse preparato del cibo anche per lui, così come aveva fatto con Katia e altri concorrenti.

L'ex Miss Italia, però, si era difesa dicendo che non era sempre lei a preparare le cose e che aveva voglia anche di fare altro, piuttosto che stare sempre in cucina, ai fornelli.

In un secondo confronto, Kabir senza mezzi termini, ha accusato Manila di fare "cose cattive" nei suoi confronti e da quel momento in poi il clima tra i due si è raffreddato.

Sophie attacca Kabir Bedi e sparla di lui al Grande Fratello Vip

In queste ore, Manila è tornata a parlare delle tensioni che ci sono nella casa del GF Vip con Kabir Bedi e, la reazione di Sophie non si è fatta attendere.

L'ex tronista di Uomini e donne si è schierata dalla parte di Manila, puntando il dito contro Kabir Bedi e sostenendo che nessuno in casa è il "servo" di qualcun altro.

"Sarò io che sono acida, ma non siamo in un resort. Il cibo nessuno te lo devo servire, con tutto il rispetto che sei un uomo grande", ha sbottato Sophie Codegoni, che non si è fatta problemi a dire la sua sul conto di Kabir, nonostante quest'ultimo potrebbe essere tranquillamente suo nonno, data l'enorme differenza dal punto di vista anagrafico.

Barù difende Kabir Bedi ma Sophie continua ad attaccarlo

"Ma lui non si aspetta niente da nessuno", ha subito precisato Barù che in queste settimane è stato uno dei pochi che ha cercato di conoscere meglio Kabir Bedi all'interno della casa del GF Vip.

"E allora neanche puntare il dito se non ti offrono l'insalata, se la vuoi te la prendi", ha subito replicato Sophie che è rimasta ferma sulla sua posizione ed ha continuato a puntare il dito contro Kabir Bedi.

Insomma le tensioni all'interno della casa del GF Vip continuano ad essere all'ordine del giorno e, proprio in queste ultime ore, anche Katia Ricciarelli ha lanciato nuove frecciatine al vetriolo.

La cantante lirica si è detta stufa dell'atteggiamento e del modo di fare di Manila Nazzaro, Nathaly Caldonazzo e Miriana Trevisan che ha definito le "tre vipere" di questa sesta edizione del reality show Mediaset.