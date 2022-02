La diretta del Grande Fratello Vip 6 di lunedì 21 febbraio 2022 è stata come sempre ricca di colpi di scena e di attimi di tensione. Non sono mancate, infatti, le discussioni ed una lite molto accesa è scoppiata nel corso della puntata fra Miriana Trevisan e Katia Ricciarelli che appaiono sempre di più ai ferri corti. Difficile compito per Alfonso Signorini nel gestire le situazioni e fra le due coinquiline della casa più spiata d'Italia sono volate accuse e offese pesanti. Prima dello scontro che ha visto protagoniste la soubrette e la soprano, Ricciarelli era sbottata nei confronti di Manila Nazzaro.

Katia contro Manila Nazzaro

Parole al vetriolo quelle di Katia Ricciarelli contro Manila Nazzaro nel corso della diretta del GF Vip 6 del 21 febbraio 2022. La soprano ha dato della bugiarda all'ex Miss Italia. Con tono sarcastico, la cantante ha detto di santificare Nazzaro, sottolineando che le stava molto vicina chiedendo il suo aiuto. Katia ha aggiunto che Manila ha preferito andare via da lei, finendo per cambiare anche il suo posto sul divano durante la puntata. Ricciarelli è sbottata contro la foggiana esclamando che deve portarle rispetto in quanto donna più grande di lei. Inoltre, la gieffina ha rinfacciato a Manila di aver spesso cambiato bandiera e, ultimamente, è stata sempre accanto a Miriana Trevisan.

Riferendosi ad entrambe, poi, Katia ha affermato che sparlano spesso degli altri, definendole false e bugiarde: "Siete una peggio dell'altra".

L'attacco di Katia Ricciarelli nei confronti di Miriana

Successivamente, nel corso dell'incandescente puntata del Grande Fratello Vip 6, Katia Ricciarelli ha attaccato in maniera veemente Miriana Trevisan, invitandola a nominarla perché lei farà lo stesso.

La soprano ha poi detto alla soubrette campana che deve smetterla di fare la santarellina aggiungendo che dovrebbe essere una donna e non una bambina. Secondo la cantante, Miriana non ha idee proprie e preferisce stare con tutti. Ma Katia è stata un fiume in piena e ha dichiarato, in seguito, a Manila Nazzaro che i concorrenti giovani sono migliori di lei che, invece, fa un buon viso davanti e poi di dietro la nomina.

In seguito, Ricciarelli ha zittito Miriana sottolineando di essere fiera di se stessa e del suo lavoro. La gieffina è convinta che la pugliese e la campana facciano le santarelline ma, in realtà, sono delle persone false.

La reazione di Miriana Trevisan

Le dure affermazioni di Katia Ricciarelli non sono state indifferenti per Miriana Trevisan che ha replicato con convinzione e fermezza durante la diretta del GF Vip 6. La campana ha precisato di non aver mai chiamato vipera la soprano ma adesso pensa che lo sia davvero. Successivamente, Miriana ha sottolineato che né lei né Manila l'hanno mai offesa e ha aggiunto: "Tu racconti una realtà che non esiste". La 49enne ha invitato Ricciarelli a non sminuirla perché è fiera della donna che è diventata. Dopo aver detto a Katia di vergognarsi, la showgirl le ha affermato di essere razzista oltre ad aver offeso chiunque.