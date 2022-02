Alex Belli ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip oramai da quasi tre mesi, ma nonostante questo continua a essere di fatto il protagonista del programma. Attualmente, infatti, dentro la casa è presente Delia Duran, moglie di Belli che, però, nelle scorse settimane ha annunciato di voler lasciare il marito.

Nel corso dell'ultima puntata del programma, andata in onda lunedì 7 febbraio, il conduttore Alfonso Signorini ha annunciato che presto Alex tornerà dentro la casa, avendo dunque la possibilità di chiarire una volta per tutte con la moglie e con l'amica Soleil.

Non tutti, però, hanno preso bene la notizia del rientro di Belli: Aldo Montano, infatti, non ha usato mezzi termini e ha sottolineato il suo disappunto: ''Speravo non succedesse qualcosa di questo tipo e invece è stato fatto''.

'Tutti e sei i mesi sulla stessa storia, sulla stessa falsità'

Aldo, che quando era concorrente ha avuto spesso degli scontri anche importanti proprio con Belli, ha definito il tutto come ''incredibile'', sottolineando il suo stupore per la scelta del programma di farlo rientrare in casa: ''Non ci volevo credere (...). Non me l'aspettavo''. Montano, poi, ha continuato, affermando come il ritorno dell'attore all'interno del programma permetterà di fare ''tutti i sei mesi sulla storia storia e sulla stessa falsità''.

Secondo l'ex schermidore, infatti, tutta la storia legata al presunto tradimento di Belli e la conseguente crisi matrimoniale sarebbe finta, costruita dagli stessi protagonisti, probabilmente per far parlare di loro.

Montano ha poi continuato il suo sfogo, affermando come la storia falsa sia il ''filo conduttore che ci legherà da settembre fino a marzo''.

'Facciamo finta di essere tutti scemi'

Aldo, poi, ha chiarito che se fosse rimasto ancora nella casa avrebbe deciso di lasciare il gioco una volta scoperto del rientro di Belli: ''Non sarei rimasto un giorno di più''.

Successivamente, l'ex olimpionico si è chiesto se ci sia gente che la pensi come lui o se, invece, siano tutti ''scemi''.

Montano, in chiusura di sfogo, ha poi sottolineato come tutta la storia abbia ''veramente stancato'', mettendo anche in dubbio l'esito del televoto che ha permesso a Delia di essere la prima finalista dell'edizione del reality.

Aldo, infatti, ha sottolineato come nelle ultime puntate la Duran sia andata in finale, Soleil si sia salvata e Alex che, presto, ritornerà in casa. Tutti questi elementi insieme hanno portato Montano ad affermare che ''sembra proprio una cosa scritta''. Infine, l'ex atleta ha invitato tutti a ''riderci su'' e a ''far finta di essere tutti scemi''.