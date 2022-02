Nel post-puntata del GFVip, andato in onda giovedì 17 febbraio su Canale 5, Alessandro Basciano si è sfogato con Manila Nazzaro e Antonio Medugno. Il 32enne ligure ha minacciato di lasciare la casa di Cinecittà, a causa del provvedimento ricevuto. Il motivo? Secondo il gieffino, sarebbero stati presi due pesi e due misure diverse.

Il provvedimento

Poco prima della diretta del GFVip, Basciano ha avuto un duro scontro con Sophie. Il diretto interessato ha perso la pazienza, tanto da pronunciare termini piuttosto forti. In un secondo momento, nel vedere la sua fidanzata ridere con Alex Belli ha pensato di essere stato deriso.

Dunque, si è scagliato contro l'attore e ha sfiorato la rissa. Ma non solo, Basciano si è tolto il microfono e ha continuato ad inveire contro Sophie e Alex.

Nel corso della puntata, gli autori hanno deciso di prendere un provvedimento disciplinare. Signorini ha letto il comunicato: "L'atteggiamento arrogante e intimidatorio usato in casa, sono inaccettabili". Per questo motivo, Basciano è finito in nomination d'ufficio.

La reazione del concorrente

In seguito al provvedimento disciplinare ricevuto, Alessandro è andato in camera e ha cominciato a preparare la valigia. A quel punto Signorini ha chiesto al concorrente se voleva lasciare il gioco o meno, visto che stavano per affrontare il blocco delle nomination.

Nel post-puntata, Basciano ha dato adito ad uno sfogo con Manila e Antonio. Il diretto interessato ha chiesto ai coinquilini se avrebbe avuto una penale da pagare se lasciava il GFVip. Successivamente, il 32enne ligure ha puntato il dito contro gli autori, spiegando di volere andare via per quello che è stato "combinato in puntata".

Come un fiume in piena il gieffino ha affermato: "Non posso accettare una roba del genere".

Sophie nel mirino di Alessandro

Dopo lo sfogo avuto con Manila e Antonio, Alessandro Basciano ha ribadito la sua versione dei fatti con Sophie Codegoni. Il diretto interessato ha ammesso di avere mancato di rispetto al Reality Show, ma al tempo stesso ha sostenuto che anche il programma abbia mancato di rispetto a lui.

Il gieffino, infatti, ha dichiarato che non siano state mandate in onda le clip reali: "Non si è sentita mezza parola fuori posto di quella che hai detto tu".

A detta del concorrente, è stata Sophie a cercare lo scontro con lui e non il contrario. Dunque, Basciano ritiene che sia stato punito ingiustamente. Infine, il gieffino ha insinuato che gli autori abbiano usato due pesi e due misure diverse. Infastidito per la situazione che si è creata, Alessandro ha deciso di dormire da solo. A quel punto la 19enne milanese non ha potuto fare altro che dormire da sola e anziché abbracciare il suo fidanzato, si è stretta ad un peluche.