Cresce il feeling all'interno della casa del Gf Vip tra Barù e Jessica. I due concorrenti di questa sesta edizione continuano a essere particolarmente vicini e, in queste ultime ore, a spiazzare è stato il nipote di Costantino Della Gherardesca, che ha avanzato un'idea alquanto bizzarra. Barù, infatti, ha proposto a Jessica di andare insieme nella "love boat" presente all'interno della casa del GF Vip, ossia il luogo dove solitamente vengono mandate le coppie per stare in intimità e vivere dei momenti da soli.

Feeling speciale tra Jessica e Barù nella casa del Grande Fratello Vip 6

In queste ultime settimane trascorse all'interno della casa del GF Vip, è cresciuto il feeling tra Barù e Jessica. I due continuano a essere al centro delle dinamiche e delle attenzioni del pubblico social che segue e commenta le vicende dei concorrenti 24 ore su 24. Jessica ha più volte ammesso di essersi presa una cotta nei confronti di Barù e non è disposta a mollare la presa. La principessina, ad esempio, non ha esitato a fare scenate di gelosia nel momento in cui ha visto che Delia Duran si stava spingendo un po' troppo oltre con Barù.

Barù propone a Jessica di andare nella love boat del GF Vip

In tutto questo però il nipote di Costantino Della Gherardesca, pur confermando che tra lui e Jessica vi è una bella intesa e un feeling speciale, sembra non volersi spingere oltre più di tanto.

Ma, nelle ultime ore, è stato proprio Barù a spiazzare i coinquilini del Grande Fratello Vip, nel momento in cui ha proposto alla principessina di andare insieme nella "Love boat". Ebbene sì, Barù senza troppi mezzi termini ha proposto a Jessica di fare insieme questa esperienza e quindi di isolarsi dal resto del gruppo per un po' di ore, per stare soli e in intimità nell'area della casa di Cinecittà dedicata alle coppie.

Jessica non rifiuta la proposta di Barù della love boat (Video GF Vip)

Una proposta che ha letteralmente spiazzato i fan social che seguono e commentano il Grande Fratello Vip, dato che mai prima d'ora, Barù si era spinto così oltre. E la reazione della principessina? Jessica non si è tirata indietro e, non avendo nulla da perdere, ha ammesso che non le dispiacerebbe poter passare del tempo sola con Barù all'interno della love boat.

"Dai ci sta, chiediamo", ha ammesso Barù convinto al 100% della sua proposta fatta alla principessina Selassié. "Ma sì, secondo me ci sta. Regaliamo un bel po' di clip. Io ci andrei, tanto è un gioco", ha ammesso Jessica che non si è tirata indietro e non ha rifiutato la proposta. Cosa succederà a questo punto? Il Gf Vip prenderà in considerazione la loro proposta? Lo scopriremo nel corso delle prossime ore.