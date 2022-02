Le nomination al GFVip creano sempre dinamiche. Antonio Medugno, nella 40^ puntata in onda lunedì 7 febbraio su Canale 5, non ha gradito il voto di Gianluca Costantino. Durante la pubblicità, il campano lo ha fatto presente al diretto interessato. Nella discussione, però, è intervenuto Basciano e per difendere l'amico di infanzia si è scagliato contro il tiktoker.

L'accaduto

Antonio Medugno è finito al televoto con Kabir Bedi e Gianluca Costantino. Nonostante il tiktoker campano abbia ricevuto molti voti dai suoi coinquilini, quella che non è riuscita a digerire è stata proprio quella di Gianluca.

Incalzato da Signorini, il diretto interessato ha ammesso di esserci rimasto male perché era entrato nella casa con Costantino. Inoltre, Antonio ha fatto sapere che condivide il letto proprio con Gianluca.

A tal proposito Medugno ha affermato: "Devo imparare ad aprire gli occhi". Il gieffino ha sostenuto di non volersi più fidare delle persone. Sebbene la nomination di Gianluca non cambiava il destino di Medugno, quest'ultimo ha sbottato: "Mi dici determinate cose che non riporto e mi nomini?" Secondo Antonio, il coinquilino non avrebbe personalità.

La furia di Basciano

Dopo le nomination, Signorini ha mandato la pubblicità. Ai telespettatori della diretta h24, non è passato inosservato uno scambio di opinioni acceso tra Antonio e Basciano.

Scendendo nel dettaglio, l'ex volto di Temptation Island ha deciso di prendere le difese del suo amico Gianluca. Di conseguenza, si è scagliato contro il tiktoker: "Lui può dire quello che vuole, non ti permettere più di dire che non ha personalità. Scemo". Secondo il punto di vista di Alessandro, non c'è nulla di male se il suo amico d'infanzia ha voluto nominarlo per prendere le sue difese.

Inoltre, Basciano ha invitato Antonio ha parlare di lui solamente quando avrà vissuto le sue esperienze di vita. Infine, Alessandro ha tagliato corto: "Cammina e impara l'educazione".

La replica di Medugno

Dopo avere ascoltato Basciano, Antonio ha deciso di replicare.

Il gieffino ha avuto qualcosa da ridire sul percorso di vita del coinquilino: "Ma che hai fatto a 30 anni? L'uomo vissuto è arrivato...".

Inoltre, Medugno ha sostenuto di non volere affatto prendere la strada percorso da Alessandro Basciano.

Lo sfogo del tiktoker è proseguito con Manila Nazzaro. Il giovane ha ammesso di esserci rimasto male per il voto ricevuto da Gianluca. Parlando con l'ex Miss Italia, Antonio ha riportato la spiegazione ricevuta dal coinquilino sulla nomination: "Si è giustificato dicendo che sapeva che venivo nominato da tutti". Insomma, Gianluca per non votare gli altri "vipponi" avrebbe giustificato il fatto, dicendo che tanto il suo voto non avrebbe influito sui concorrenti al televoto.