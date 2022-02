L'amicizia nata al GFVip 5 tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò sembra essere giunta al capolinea. Nelle scorse ore, la modella brasiliana ha festeggiato il suo compleanno con una festa. Tra i grandi esclusi dal party, c'è stata l'attrice siciliana. In seguito alle numerose domande dei suoi followers, Rosalinda ha ammesso di esserci rimasta male.

L'accaduto

Domenica 27 febbraio, Dayane ha festeggiato 33 anni. Per l'occasione, la modella brasiliana ha organizzato una festa. Nella lista degli invitati, Dayane ha invitato anche alcuni ex concorrenti del GFVip 5 come Giulia Salemi e Carlotta Dell'Isola.

Tra i "non convocati" invece, c'è stata Rosalinda Cannavò.

Rosalinda e Dayane all'interno della casa di Cinecittà erano molto legate, ma ora sembrano essere più distanti che mai.

La reazione di Cannavò

Su Instagram, moltissimi utenti hanno hanno chiesto a Rosalinda Cannavò i motivi del mancato invito alla festa di Mello. In seguito alle numerose domande, la diretta interessata ha deciso di pubblicare uno sfogo, pubblicando alcune strofe del suo ultimo singolo: "Bisogna circondarsi d'oro e poi fregarmene degli altri, guardare sempre avanti".

Nel brano, si incoraggiano le persone ad utilizzare testuali frasi come un mantra. Il testo condiviso da Rosalinda, prosegue in questo modo: "Nella vita spesso ha dato più di ciò che ha ricevuto in amore, in amicizia, in ogni tipo di rapporto umano".

Cannavò ha precisato di essersi sempre rialzata anche dalle cadute più brutte. Tuttavia, ha fatto notare - sempre attraverso le strofe del suo singolo - che non finisce mai di cadere nei tranelli e di credere sempre nella "buona fede" delle persone

Sulla base di quanto scritto, Rosalinda Cannavò ha concluso: "Ho imparato una lezione".

I presunti motivi del distacco

Al GFVip 5, Rosalinda e Dayane sono state molto legate per mesi. In seguito all'ingresso di Andrea Zenga, l'attrice siciliana si era avvicinata al nuovo coinquilino per intraprendere una relazione sentimentale conui. Tale atteggiamento aveva portato Dayane ad essere infastidita.

La situazione tra le due ex coinquiline potrebbe essere precipitata dopo gli ultimi avvenimenti che hanno coinvolto Mello.

Quest'ultima al Reality Show brasiliano "A Fazenda" sarebbe stata importunata da un altro concorrente. Nonostante Rosalinda Cannavò si sia battuta per l'amica, al termine del gioco, la modella brasiliana è apparsa infastidita dall'atteggiamento di Rosalinda. La stessa Dayane aveva precisato di non essere mai stata vittima di violenza, ma di essere sempre stata al corrente di ciò che stava capitando all'interno del gioco. Da quel momento le due concorrenti hanno messo un muro l'una verso l'altra.