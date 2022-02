Al termine della 39^ puntata del GFVip, in onda lunedì 31 gennaio su Canale 5, Soleil Sorge ha avuto un crollo emotivo. Parlando con Barù, l'influencer italo-americana si è detta delusa per l'esito del televoto. Delia Duran infatti, è risultata la concorrente preferita del pubblico da casa. Secondo la 27enne è stata premiata un'attrice.

L'esito del televoto

In occasione della puntata di venerdì 28 gennaio, era stato aperto un televoto a tre con Giucas, Soleil e Delia. All'insaputa dei "vipponi", i telespettatori hanno dovuto decidere quale concorrente mandare nuovamente al televoto per giocarsi un posto in finale.

Durante la diretta, Signorini ha chiuso ufficialmente il televoto. Al momento dei risultati Casella ha ottenuto il 12%, Soleil il 36% mentre Delia è stata premiata dai telespettatori con il 52%. Dunque, la compagna di Alex Belli è stata scelta dal pubblico per giocarsi un posto in finale.

In puntata Soleil, dopo avere appreso che Duran era la preferita dei telespettatori, è apparsa infastidita e delusa. Incalzata dal conduttore del Reality Show, la diretta interessata ha ammesso che non si sarebbe mai aspettata di uscire sconfitta contro la modella sudamericana.

Lo sfogo

Nel post-puntata Soleil si è sfogata in giardino con Barù. La 27enne non ha nascosto fastidio, ma anche la sua delusione per l'esito del televoto.

Nel dettaglio, Sorge ha affermato: "Mi sembra che abbia vinto l'odio contro l'amore". La gieffina ha confidato di avere vissuto il tutto come una sconfitta personale. Secondo al giudizio dell'influencer, i telespettatori avrebbero votato un'attrice piuttosto che una cosa reale.

Soleil: "Viene premiato un teatrino del genere rispetto a 2 persone che hanno dato veramente tanto... Anche Clarissa e Manuel che pur di non dire una cosa oggettiva appoggiano Delia, ma sopratutto era evidente che era contro di me"

LA LUCIDITÀ DI QUESTA DONNA 🔥#Gfvip #solearmy pic.twitter.com/U94wGX17bf — Soleilandia 🚀✨ (@Soleilandia) February 1, 2022

Sulla base di quanto detto da Soleil ha dichiarato a Barù: "Viene premiato un teatrino".

A detta di Sorge, lei e Alex avrebbero dato molto al programma e quindi andava premiato.

La stoccata a Clarissa Selassié e Manuel Bortuzzo

Durante la diretta, Manuel Bortuzzo e Clarissa Selassié (ex gieffini e rispettivamente fidanzato e sorella minore di Lulù Selassié) hanno attaccato l'atteggiamento di Soleil. I due ex "vipponi" hanno deciso di schierarsi dalla parte della nuova gieffina Delia Duran.

Al termine della puntata, come un fiume in piena, Sorge ha criticato anche i due ex coinquilini: "È finto moralismo, un finto perbenismo". L'influencer sente di essere presa di mira da alcuni compagni d'avventura. A tal proposito la diretta interessata sente di non essere più capita e sostenuta dai telespettatori: "Sono esausta giuro". La 27enne si è detta convinta che avrebbe meritato lei di passare il televoto e non la modella sudamericana. Secondo Gianluca Costantino, Soleil dovrebbe ripartire proprio da questa sconfitta.