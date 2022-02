A poche settimane dalla finale del GF Vip, emergono nuovi retroscena sul percorso dei concorrenti protagonisti di questa sesta edizione del reality show Mediaset.

A finire nell'occhio del ciclone è ancora una volta la cantante lirica Katia Ricciarelli che, in queste ore, è stata accusata di aver bestemmiato nella casa del GF Vip. A lanciare tale accusa è stata la principessina Jessica che non si è fatta problemi a puntare il dito contro la cantante lirica.

Katia al centro delle polemiche del GF Vip

Nel dettaglio, Katia Ricciarelli è sicuramente una delle concorrenti più discusse e al tempo stesso "controverse" di questa sesta edizione del reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini.

In diverse occasioni, infatti, Katia si è ritrovata al centro delle polemiche per alcune sue uscite che non sono piaciute al pubblico e che hanno indignato gli spettatori e anche i concorrenti stessi che con lei stanno vivendo questa esperienza nella casa di Cinecittà.

Ebbene, nel corso delle ultime ore, Jessica ha mosso delle nuove accuse nei confronti di Katia, che non sono passate inosservate ai fan social che seguono e commentano la diretta del GF Vip 24 ore su 24.

Jessica accusa Katia di aver bestemmiato al GF Vip

Secondo quanto riportato da Jessica, Katia Ricciarelli avrebbe bestemmiato all'interno della casa e sarebbe stata richiamata e quindi rimproverata dagli autori in confessionale.

L'episodio non sarebbe recente, bensì risalirebbe alle prime settimane di messa in onda di questa sesta edizione del reality show, così come svelato dalla principessina Selassié, che non si è fatta problemi a raccontare l'accaduto in sauna con Lulù, Sophie e Alessandro Basciano.

In particolar modo, il fidanzato di Sophie analizzando il comportamento di Katia all'interno della casa del GF Vip, ha sottolineato che lei sarebbe l'ultima a dover puntare il dito contro chi, ogni tanto, dice delle parolacce dato che in questi mesi avrebbe "fatto di peggio".

'L'hanno richiamata in confessionale', svela Jessica sulla presunta bestemmia di Katia

"Ragazzi, lei a settembre ha bestemmiato e l'hanno anche richiamata in confessionale e non le hanno detto nulla perché è lei", ha sentenziato Jessica che non si è fatta problemi a muovere tale accusa nei confronti della cantante lirica, a distanza di poche settimane dalla fine del GF Vip.

Secondo Sophie, però, non sarebbe stata una vera e propria bestemmia, bensì un intercalare che poteva essere considerato una bestemmia.

A quel punto, però, Jessica ha rincarato la dose dicendo che quella stessa espressione era costata la squalifica a Denis Dosio nell'edizione precedente del GF Vip e la regia ha staccato l'inquadratura.