Jessica Selassié e Miriana Trevisan si sono ritrovate a parlare di Lulù Selassié. Le due coinquiline hanno parlato della crescita avuta dalla 23enne nella casa del GFVip. A un certo punto, la Principessa ha avuto un piccolo sfogo personale. Secondo Jessica, la sorella sarebbe capace a fare le cose da sola, ma non ne avrebbe voglia.

La riflessione della Principessa

La Principessa si è detta felice del percorso di crescita intrapreso dalla sorella Lulù al GFVip. Tuttavia, la diretta interessata è sicura che in alcuni casi, la 23enne ci marci: "Le cose da sola le sa fare benissimo".

A tal proposito Jessica ha aggiunto: "È solo furba".

A quel punto anche Miriana ha vuotato il sacco e si è tolta qualche sassolino dalla scarpa. La showgirl ha confidato di esserci rimasta male per alcuni atteggiamenti di Lulù. Come spiegato da Trevisan, la Principessa l'ha rimproverata per alcuni litigi avuti in passato all'interno della casa di Cinecittà.

Le due "vippone" sono arrivate ad una soluzione su come affrontare i "capricci" di Lulù. Secondo l'ex ragazza di Non è la Rai, quando la 23enne ha i suoi momenti no bisogna lasciarla in pace. La diretta interessata ha ammesso di avere compreso le fragilità della coinquilina. In replica, anche Jessica si è detta d'accordo con il "metodo" suggerito dalla coinquilina: "Bisogna lasciarla in pace".

Retroscena sull'infanzia di Lulù

Nei giorni scorsi, Jessica ha raccontato a Miriana un retroscena legato all'infanzia della sorella Lulù. Come rivelato dalla 26enne, la sorella ha sofferto molto perché da piccola le persone pensavano che fosse stata adottata. Il motivo? Lulù a differenza di lei e Clarissa ha preso dal suo papà, quindi presenta una carnagione più scura.

Al contrario, gli altri membri della famiglia hanno preso dalla mamma, dunque risultano essere più chiari di carnagione.

La più grande delle sorelle Selassié, ha fatto sapere che all'età di 6 anni un bambino ha utilizzato la N-Word nei confronti di Lulù: tale episodio avrebbe fatto soffrire molto la giovane. Inoltre, a 14 anni Lulù è stata vittima di stalking da parte di un ragazzo che le chiedeva foto intime.

Per questo motivo Jessica ha rivelato che i suoi genitori hanno cominciato a viziare Lulù, in modo da farla sentire amata.

Lulù Selassié seconda finalista del GFVip

Lulù Selassié è la seconda finalista del GFVip. La 23enne ha vinto il televoto con il 57% di preferenze su Katia Ricciarelli e Soleil Sorge.

Il percorso di Lulù all'interno della casa di Cinecittà è stato caratterizzato da alti e bassi. Dopo avere trovato l'amore con Manuel Bortuzzo, però, la giovane ha avviato un percorso di crescita. A differenza dei primi mesi di convivenza "forzata", la diretta interessata ha cominciato ad avere un atteggiamento diverso con i suoi compagni d'avventura.