Esplode la tensione nella casa del GF Vip e, durante l'ultima puntata serale, si è riacceso lo scontro al vetriolo tra Katia, Jessica e Lulù. Prima di assistere all'eliminazione della cantante lirica dal programma, c'è stato un duro confronto con le Selassié e Katia non è stata per niente tenera nei confronti di Jessica, tanto da offenderla e insultarla in diretta tv. Immediata la reazione di Jessica che, al termine della trasmissione, ha chiesto alla famiglia di procedere con provvedimenti legali.

Scontro tra Katia, Jessica e Lulù nella casa del GF Vip

Nel dettaglio, il clima all'interno della casa del GF Vip è stato particolarmente teso durante l'ultima puntata serale del reality show in onda su Canale 5. Occhi puntati in primis sulle vicende delle sorelle Selassié che si sono ritrovate protagoniste di un nuovo accesissimo confronto con Katia.

Tra le tre sono volate parole grosse, tanto che Lulù ha rinfacciato nuovamente all'ex moglie di Pippo Baudo di averle detto delle frasi razziste durante i mesi precedenti e tirando fuori di nuovo quella che sembrava essere una polemica ormai archiviata.

Katia offende Jessica ed è tensione al GF Vip

Come se non bastasse, poi, Katia si è scagliata duramente anche nei confronti di Jessica.

La cantante lirica non ha risparmiato frecciatine e offese nei confronti della giovane principessina Selassié che, questa volta, ha chiesto di procedere con dei provvedimenti legali.

"Ma tu Jessica chi sei? Chi sei? Non hai la dignità di non andare dietro ad un uomo", ha sbottato Katia Ricciarelli nel corso della diretta del GF Vip di ieri sera.

"Non hai la dignità Jessica, porello Barù. Meglio che cambia aria", ha proseguito ancora la cantante lirica senza risparmiare così una frecciatina al vetriolo nei confronti della principessina.

"Non ti devi permettere di parlare di dignità e di queste cose che non ti riguardano", ha subito sentenziato Jessica in diretta televisiva al GF Vip, provando a rispondere agli attacchi e alle offese di Katia.

Jessica vuole procedere legalmente contro Katia Ricciarelli

Il colpo di scena, però, è arrivato dopo la puntata serale di questa settimana, quando la giovane principessina senza troppi mezzi termini ha fatto sapere che intende procedere con delle azioni legali nei confronti di Katia Ricciarelli.

Jessica ha prima svelato a sua sorella Lulù che intende far partire una diffida verso Nathaly Caldonazzo, poi ha aggiunto di voler procedere anche contro Katia. "Dirò in confessionale che voglio che la nostra famiglia faccia partire provvedimenti legali, perché non voglio che parli di me", ha sentenziato Jessica confermando così di voler procedere legalmente contro Katia.