La storia d'amore tra Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro non è mai stata messa in discussione. Su Instagram, il compagno dell'attuale concorrente del GFVip ha spiegato di non essere stato contento per come la 44enne ha affrontato le parole pronunciate da Katia Ricciarelli. Tuttavia, l'ex calciatore ha precisato di non avere mai preso una pausa di riflessione.

Il precedente

Al momento di decidere i "vipponi" che dovevano giocarsi un posto in finale, Katia aveva preferito Davide a Manila. La cantante lirica aveva spiegato di non credere al fatto che una donna di 44enne con un compagno e con figli potesse arrivare alla finale di un Reality Show.

In puntata, Manila aveva giustificato le dichiarazioni della coinquilina. Secondo l'ex Miss Italia, Ricciarelli pronuncerebbe cose fuori luogo nei momenti di rabbia.

Su Instagram, Lorenzo - compagno di Manila - non aveva apprezzato la presa di posizione della gieffina. Dunque, si era dissociato. Inoltre, aveva chiesto del tempo per riflettere.

Il chiarimento dell'ex calciatore

Dopo essere finito al centro del clamore mediatico, Lorenzo Amoruso è tornato su Instagram per spiegare la sua posizione. In un lungo post, il diretto interessato ha esordito: "Non sono rimasto molto contento di come Manila abbia fatto passare le parole di Katia a tarallucci e vino". L'ex calciatore ha sostenuto che probabilmente, al termine della diretta Nazzaro ha spiegato meglio la sua posizione alla coinquilina.

Tuttavia, secondo Lorenzo, la 44enne avrebbe dovuto spiegarsi meglio in diretta.

Amoruso ha ribadito di essere arrivato al GFVip proprio per mettere in guardia Manila: "Si era schierata con persone che erano indifendibili come Katia e Soleil". Il compagno dell'ex Miss Italia ha fatto sapere che la gieffina è una persona buona e non falsa: una di quelle persone che cerca di vedere sempre il buono.

Stando al giudizio di Lorenzo, però, il modo di fare della compagna non ha portato risultati al reality show.

'Non ho bisogno di visibilità'

Nel corso del suo intervento, Lorenzo Amoruso ha fatto una precisazione sulla relazione con Nazzaro: "Il mio prendere le distanze non era riferito a Manila". Inoltre, il diretto interessato ha lanciato una stoccata a chi lo ha accusato di avere agito per visibilità.

A tal proposito l'ex calciatore ha ribadito di avere una carriera alle spalle. Dunque, non ha bisogno di "teatrini" per far parlare di sé e della sua compagna.

Dopo avere spiegato di avere giurato eterno amore all'ex Miss Italia, Amoruso ha preso una decisione "drastica". Nel dettaglio, l'ex calciatore ha rivelato di non volere più commentare le dinamiche del GFVip: "Siete liberi di esprimere il vostro parere, buona vita". Lorenzo ha concluso col precisare che appoggerà sempre Manila Nazzaro.