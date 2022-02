Nella 41^ puntata del GFVip, andata in onda lunedì 14 febbraio su Canale 5, Delia Duran è stata protagonista di vari blocchi: Signorini ha mandato in onda una clip in cui ha mostrato la vicinanza tra la modella sudamericana e Barù. Dopodiché c'è stato un confronto tra Delia e Jessica Selassié. Tornate in salotto, Lulù ha preso le difese della sorella e ha sbottato contro la coinquilina.

Il confronto

Tutto è partito da una clip mandata in onda da Signorini. Delia si è avvicinata a Barù con frecciatine maliziose: in confessionale la modella sudamericana ha anche rubato un bacio al food blogger.

Infine, è stato un breve video in cui Delia ha ammesso di volere continuare a stuzzicare il coinquilino per fare una ripicca a Jessica.

In SuperLed, le due concorrenti hanno avuto un confronto. La modella sudamericana ha precisato di non avere mancato di rispetto a nessuno, poiché tra Barù e Jessica non c'è una relazione. Dal canto suo, la Principessa ha ammesso di non fidarsi più della coinquilina. A tal proposito la 26enne ha spiegato di esserci rimasta male per le immagini viste.

La stoccata di Lulù

Tornate in salotto, Lulù ha preso le difese della sorella Jessica. Sebbene Delia cercava di spiegare la sua posizione con Barù, la 23enne ha sbottato. Parlando con Duran, Lulù ha affermato: "Smettila di urlare.

Urli come una cornacchia. Che voce squillante, hai fracassato a tutti qui dentro". La Principessa etiope ha chiesto alla coinquilina di non metterle le mani sulla gamba.

Poi, Lulù ha fatto notare che Delia ha fatto passare Barù per quello che non è. Non contenta, la gieffina ha rincarato la dose per il comportamento adottato da Duran nei confronti di Jessica: "Con mia sorella hai fatto una cosa orrenda".

Infine, la 23enne ha sostenuto che all'interno della casa di Cinecittà nessuno crede più alla buona fede di Delia.

La versione della modella

Durante il confronto con Alex Belli, Delia ha ribadito di non avere mancato di rispetto a nessuno. L'atteggiamento avuto con Barù è nato da una provocazione ma senza malizia. La stessa modella sudamericana ha spiegato al compagno: "Non sono l'unica peccatrice qui dentro".

Belli ha chiesto a Delia di non fare le cose per ripicca, ma la gieffina ha spiegato di essere stata ferita da Jessica in quanto ha continuato a sparlare di lei con gli altri "vipponi".

In tutto questo, il food blogger ha ribadito la sua posizione nei confronti della Principessa. Il diretto interessato ha spiegato di non essere interessato a creare una love story all'interno del GFVip. Tuttavia, Barù ha lasciato una speranza a Jessica, visto che ha ammesso che lontano dai riflettori potrebbe accadere di tutto.