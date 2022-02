Al GFVip l'amicizia tra Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli è ai ferri corti. Il giorno seguente la 41^ puntata del reality show, l'ex Miss Italia si è confidata con Miriana Trevisan, Delia Duran, Sophie Codegoni e Nathaly Caldonazzo. Secondo la 44enne, la cantante lirica si è comportata male nei suoi confronti. Ma non solo, anche Giucas Casella è finito nel mirino dell'ex Miss.

Lo sfogo di Nazzaro

In puntata, Manila e Katia hanno discusso animatamente. Le due non sono riuscite a trovare un punto d'incontro, quindi risultano essere ancora distanti.

Martedì 15 febbraio, Nazzaro è tornata sull'argomento con Miriana, Sophie, Nathaly e Delia: "Ho sentito Katia parlare come se aizzasse le persone contro di me". Secondo la 44enne pugliese, Ricciarelli non vuole ammettere che si sia ribellata ad una situazione in cui non si trovava più bene.

Sulla base di quanto affermato, Manila ha sostenuto che la cantante lirica è convinta che si sia avvicinata a Miriana solamente per parlare male di lei e Soleil. Ovviamente, Nazzaro ha smentito categoricamente il tutto: "Si sentono al centro dell'attenzione se pensano che parliamo sempre di loro". Secondo il punto di vista della gieffina, tra lei e Katia Ricciarelli le cose non potranno più tornare come era prima: "Il rapporto è cambiato".

La stoccata a Giucas

Durante il suo sfogo, Manila ha messo nel mirino anche Giucas Casella. L'illusionista nelle nomination per mandare un "vippone" in finale, ha fatto il nome di Soleil Sorge. Uscito dal Confessionale, il diretto interessato lo ha comunicato alla influencer italo-americana.

Manila che ha assistito alla scena, il giorno seguente ha lamentato l'accaduto: "Sono delusa da Giucas".

La diretta interessata ha spiegato che Casella passa parte del tempo in loro compagnia, quindi il voto a favore di Sorge non aveva alcun senso. Mentre le altre concorrenti hanno fatto notare all'ex Miss Italia che potrebbe essersi trattato anche di una strategia, Nazzaro ha tagliato corto: "Le strategie non mi appartengono".

I candidati per il secondo posto di finalista

Dalle nomination della 41^ puntata, sono usciti tre candidati per un posto in finale. La prima finalista del GFVip è stata Delia Duran. Attualmente, si trovano in nomination Katia Ricciarelli, Lulù Selassié e Soleil Sorge.

Delia ha fatto il nome di Manila, Miriana, Nazzaro e Jessica hanno scelto Lulù. Soleil ha deciso di dare un'opportunità a Barù poiché ritiene che il food blogger abbia movimentato le dinamiche all'interno della casa di Cinecittà. Basciano e Sophie si sono nominati a vicenda per un un posto in finale. Barù ha fatto il nome di Davide mentre Nathaly ha scelto Miriana. Katia ha nominato Soleil mentre Davide ha scelto Ricciarelli. Giucas ha scelto Sorge mentre Lulù ha optato per la sorella Jessica.