Nella 39^ puntata del GFVip, in onda lunedì 31 gennaio su Canale 5, Delia Duran ha vinto al televoto contro Soleil Sorge. In collegamento con i "vipponi", Signorini ha lanciato un messaggio ai concorrenti del Reality Show. Come spiegato dal diretto interessato, in questo momento del programma i vari fanclub sono scesi in campo in modo "prepotente" tanto da fare delle alleanze.

Il commento in studio

In occasione della puntata di venerdì 28 gennaio, era stato aperto il televoto tra Giucas Casella, Delia Duran e Soleil Sorge. All'oscuro dei concorrenti, i telespettatori hanno votato il concorrente che volevano vedere in un nuovo televoto per la finale.

Una volta chiuso il televoto, Delia ha ottenuto il 52% di preferenze contro il 36% di Soleil. In studio, Signorini ha spiegato di avere provato moltissime emozioni. Poi, ha espresso un suo parere sull'esito: "Il pubblico ha fatto una scelta imprevista". Secondo il pensiero del presentatore, il percorso da premiare era quello dell'influencer italo-americana. Nel momento in cui Delia è risultata la preferita, i telespettatori potrebbero avere percepito la sofferenza della modella sudamericana.

Il messaggio ai concorrenti

Signorini, in collegamento con i "vipponi", li ha messi al corrente che Delia non era stata eliminata ma è risultata la preferita del pubblico. A quel punto il conduttore del reality show di Canale 5 ha voluto lanciare un messaggio importante ai gieffini: "Volevo dirvi che i vostri fanclub si sono scatenati ragazzi".

A tal proposito, il diretto interessato ha parlato di alleanze tra fan pro o contro una candidatura.

Di conseguenza, lo stesso Signorini ha menzionato un post pubblicato sui social molto seguito dai telespettatori: "Un'ex gieffina ha detto ‘salviamo Delia, se lo merita’. Stiamo parlando di Clarissa Selassié".

Adriana Volpe: 'Non sono spiazzata'

Dopo il commento di Signorini, anche le opinioniste hanno espresso la loro opinione sull'esito del televoto. Secondo Sonia Bruganelli, Soleil doveva essere la preferita del pubblico. Adriana Volpe invece ha cercato di analizzare la situazione. Mentre da un lato l'opinionista trentina ha ammesso di essere sorpresa, al tempo stesso ha spiegato di avere compreso il tutto: "Non sono spiazzata, penso che molti fan si siano coalizzati".

A detta della 46enne, tutti coloro che non trovano simpatia per l'influencer hanno dato i loro voti a Delia Duran.

Per quanto riguarda la situazione sentimentale di Delia, Volpe si è detta sicura che la compagna di Alex Belli non sia una vittima. Da questo punto di vista, l'opinionista pensa che Soleil sia più vera.