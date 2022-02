Fabrizio Corona vuota il sacco su Sophie Codegoni a poche settimane dall'attesa finale del Grande Fratello Vip 6.

L'ex re dei paparazzi, in una nuova intervista concessa al settimanale diretto da Alfonso Signorini, ha scelto di far chiarezza e di "smascherare" Sophie, confessando per la prima volta in maniera pubblica di aver avuto una storia d'amore con l'ex tronista di Uomini e donne, reclusa nella casa più spiata d'Italia e ultimamente finita al centro del gossip in quanto Sophie non avrebbe pagato il suo stylist.

Sophie viene 'smascherata' da Fabrizio Corona al GF Vip

Nel dettaglio, di questo presunto flirt tra Sophie e Fabrizio Corona se ne era parlato già prima che iniziasse questa sesta edizione del reality show Mediaset.

Tuttavia, una volta entrata in casa, Sophie ha sempre smentito questa storia d'amore, precisando di essere solo amica di Fabrizio e lasciando intendere che tra loro non ci fosse stato altro.

Ebbene a distanza di due settimane dalla fine del GF Vip, e ora che Sophie è felicemente fidanzata con Alessandro Basciano, ecco che Corona ha scelto di uscire allo scoperto, smascherando l'ex tronista del programma di Maria De Filippi.

Corona fa chiarezza su Sophie e svela la verità sulla loro storia

"Sophie sono qui e ti aspetto", ha dichiarato Corona in questa nuova intervista che, nel corso della nuova puntata serale del GF Vip, verrà mostrata in diretta anche ad Alessandro.

In questo modo Basciano verrà messo a conoscenza di queste dichiarazioni di Corona, che ha scelto di "smascherare" Sophie rivelando pubblicamente che tra di loro c'è stata una storia d'amore prima che iniziasse questa sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini.

"Abbiamo avuto una storia e lei non ha ancora superato questa cosa" ha aggiunto ancora Corona, lasciando intendere che l'ex tronista a oggi non lo avrebbe ancora dimenticato del tutto, malgrado il flirt che c'è stato con Gianmaria Antinolfi e successivamente la relazione (ancora in corso) con Alessandro, nate entrambe al GF Vip.

Corona e la frecciatina contro Alessandro Basciano

Proprio sul conto di Basciano, l'ex re dei paparazzi non ha risparmiato una frecciatina al vetriolo, ritenendo che non sarebbe l'uomo ideale per la sua ex fidanzata Sophie.

"Lei è troppo per lui. Fra me e Basciano sceglierebbe me e il lavoro" ha ammesso Fabrizio Corona, che si dice convinto del fatto che se Sophie si trovasse nella posizione di dover fare una scelta, di sicuro non porterebbe avanti la relazione con Alessandro.

Insomma, dichiarazioni pungenti quelle di Corona e durante la puntata del Gf Vip sarà curioso scoprire quella che sarà la reazione di Alessandro Basciano con la sua fidanzata Sophie.