Continua all’interno della casa del Grande Fratello Vip il quasi flirt tra Barù e Jessica. La principessa, sin da quando lo chef toscano è entrato dalla porta rossa, ha subito perso la testa. Situazione diversa invece per il nipote di Costantino Della Gherardesca, il quale, continua a ribadire di non essere interessato a lei, ma di voler continuare la sua vita da single. Tuttavia, nella giornata di ieri, Alessandro si è accorto di una Jessica sempre più confusa e ha deciso di interrogare a Barù per capire quali sono le sue intenzioni con la Salassiè.

GF Vip, Alessandro interroga Barù sui sentimenti che prova per Jessica

Sin dal suo ingresso al Grande Fratello Vip, Jessica ha sempre ribadito di voler trovare l’amore, ricerca che però fino ad oggi è sempre fallita. Tuttavia la giovane donna non si è arresa e dopo l’ingresso di Barù, si è rimessa in gioco. Lo chef toscano all’inizio ha dimostrato di non essere interessato per poi fare due passi indietro e tornare sempre dalla gieffina. Nella giornata di ieri, Alessandro si è avvicinato a Barù per chiedergli spiegazioni in merito ai suoi sentimenti per la donna, il vippone ha così dichiarato: ”Mi sta molto simpatica, la cerco e mi piace passare del tempo con lei. È logico che anche io qui dentro avverto la necessità di parlare con qualcuno, ma ho paura che se mi avvicino troppo lei pensa a qualcosa”.

Con queste parole l’uomo ha confermato ancora una volta di non essere interessato sentimentalmente alla principessa. Alessandro cerca di spiegarle però che questa situazione manda Jessica in un limbo e dice: ”Le devi dire la verità, merita delle spiegazioni, perché in questo momento a lei servono. Ti devo però confessare che tra voi due io ho visto una bella affinità.

I tuoi gesti, le tue parole e il tuo modo di fare, vengono percepiti in modo diverto. Se lei ti piace davvero, superi anche la paura del mondo esterno”.

Nonostante il bel discorso di Alessandro, Barù sembra sempre convinto sulla sua decisione e dichiara: ”Io lo faccio per lei. La verità non gliela dirò mai perché non è piacevole.

C’è un' affinità quello sicuramente, ma non è di quel tipo. Non voglio illuderla, non vorrei mettere in stop questa amicizia bella tra di noi, ma hai ragione, devo affrontare anche questo. Forse ho giocato troppo con lei”. Pare dunque che la quasi nascente storia d’amore tra i due inquilini sia già terminata.

GF Vip, Sarà contro Noemi

Intanto lo chef toscano non perde tempo per finire in una nuova polemica. Qualche giorno fa, all’interno della casa del Grande Fratello Vip, ai vipponi sono state fatte ascoltare le canzoni di Sanremo 2022. Una volta finito tutto, Barù chiede:

”Mamma mia, chi era la prima canzone?” E le Princess hanno risposto che era la canzone di Noemi, in gara al festival di quest’anno.

Per tutta risposta il nipote di Costantino Della Gherardesca ha risposto: ”Mamma mia, le devono tagliare le corde vocali”. Nella stessa giornata, Noemi ha pubblicato un box su Instagram con le domande, ed alcuni follower hanno chiesto alla cantante se ha sentito cos aha detto Barù e se lo riteneva una cosa grave. Noemi ha risposto: ”Non si può piacere a tutti, ma come mai tutta questa violenza?”.