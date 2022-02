Alex Belli è ritornato nella casa del Grande Fratello Vip 6 per riconquistare sua moglie Delia e, in queste prime ore, trascorse sotto i riflettori, non sono mancati i momenti piccanti.

L'attore, dopo aver messo in chiaro il suo obiettivo di riavere la fiducia di sua moglie, delusa dall'avvicinamento sospetto che c'era stato con Soleil Sorge, si sta giocando tutte le sue carte per avere la meglio. Addirittura, nelle ultime ore, Alex ha provocato Delia in presenza della stessa Soleil che successivamente ha sbottato.

Alex Belli vuole riconquistare sua moglie Delia Derna al Grande Fratello Vip 6: esplode la passione

Nel dettaglio, in queste prime 24 ore trascorse sotto i riflettori del GF Vip, Alex e Delia hanno avuto modo di confrontarsi e di trascorrere anche dei momenti di passione insieme.

Ieri notte, ad esempio, la modella si è lasciata andare alla passione e si è fatta consolare da suo marito: baci, coccole ed effusioni che non sono passate inosservate agli occhi dei telespettatori che seguono e commentano le vicende dei concorrenti, 24 ore su 24.

Come se non bastasse, Alex Belli si diverte anche a provocare sua moglie in presenza della stessa Soleil Sorge.

Ieri sera, Soleil e Delia stavano facendo una partita a biliardo insieme, quando ad un certo punto è arrivato Belli.

Alex provoca sua moglie in presenza di Soleil Sorge: ecco cosa ha detto al GF Vip

L'attore ha abbracciato sua moglie, prendendola dalle spalle, ed ha cominciato a sussurrarle delle frasi provocanti.

"Sei pericolosa, con questo vestitino mi fai diventare matto", ha esclamato Alex Belli mentre Delia, visibilmente compiaciuta dal modo di fare del marito, gli chiedeva di lasciarla giocare senza farle perdere la concentrazione.

In tutto questo, però, va detto che Soleil Sorge non sta gradendo affatto l'atteggiamento di Alex Belli nei suoi confronti all'interno della casa di Cinecittà.

La giovane influencer, ieri sera ha avuto modo di confrontarsi con l'attore ed ha ammesso di non riconoscerlo più.

Soleil fa una scenata di gelosia ad Alex Belli dopo il suo ritorno al GF Vip 6

Secondo Soleil, infatti, Alex sarebbe trattenuto e non si lascerebbe andare come prima all'interno della casa del GF Vip e tutto questo, per lei, sarebbe difficile da accettare.

Insomma Soleil vorrebbe il "vecchio Alex", colui che trascorreva gran parte delle giornate con lei all'interno della casa, tra complicità, coccole e qualche bacio.

L'attore, invece, continua a dedicarsi anima e corpo a sua moglie Delia e per questo motivo ha mandato in tilt l'ex protagonista di Uomini e donne, la quale vorrebbe mettere una pietra sopra al suo rapporto con Belli.