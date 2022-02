Un po' a sorpresa, il 21 febbraio Alex ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip per volontà degli addetti ai lavori. L'attore ha cercato di convincere Alfonso Signorini a farlo rimanere ancora qualche giorno tra le mura di Cinecittà, ma non ci è riuscito: prima di tornare alla sua vita, Belli ha infranto le regole e ha raggiunto il salone per salutare i compagni d'avventura. Il presentatore ha chiesto un commento a caldo ad Aldo Montano che, senza fare troppi giri di parole, ha descritto come vergognoso il comportamento del "collega".

L'addio dell'attore al Grande Fratello Vip

La puntata del Grande Fratello Vip che è andata in onda lunedì 21 febbraio, è stata l'ultima per Alex all'interno della casa. Poco prima che cominciasse la diretta, Alfonso Signorini ha anticipato che l'avventura dell'attore tra le mura di Cinecittà sarebbe finita da lì a breve: gli autori, dunque, hanno deciso di ridurre ad una sola settimana la permanenza dell'uomo nell'abitazione che ospita i vipponi (inizialmente si era parlato di quattro puntate da ospite, ovvero due settimane piene sotto i riflettori).

Belli ha scoperto che avrebbe dovuto lasciare il gioco durante un collegamento con lo studio e, un po' a sorpresa, ha chiesto ripetutamente al conduttore di rinviare questo momento.

"Ci sono ancora tante cose da fare, da mettere apposto", ha detto più volte l'ex concorrente per cercare di convincere il padrone di casa a farlo restare per qualche altro giorno.

Delia resta al Grande Fratello Vip e non segue il marito

Alfonso non ha accolto la richiesta di Alex, anzi gli ha ricordato che ha già avuto l'esclusiva opportunità di tornare nella casa dopo essere stato squalificato.

Dopo essersi reso conto che gli addetti ai lavori non avrebbero acconsentito alla sua proposta di restare tra le mura di Cinecittà qualche altro giorno, Belli ha chiesto di poter salutare Delia.

Prima di questo incontro, Signorini ha fatto una domanda provocatoria alla concorrente del Grande Fratello Vip: "Visto che tuo marito sta per andare via, vuoi seguirlo oppure rimani in gioco nel rispetto del pubblico che ti ha eletta finalista?".

Duran non ci ha pensato neppure un attimo e ha detto che vuole portare a termine l'avventura nel reality nel rispetto della gente e di sé stessa: il matrimonio con Alex è in fase di recupero ma tutto si deciderà una volta finito il programma, nella vita quotidiana.

Il parere dello sportivo del Grande Fratello Vip

Alfonso ha chiesto a Soleil se voleva salutare Alex, ma lei ha subito risposto di no. L'attore, contravvenendo alle regole della trasmissione, è corso in salotto per abbracciare e baciare i compagni d'avventura (Signorini gli aveva fatto presente che non poteva lasciare la stanza dov'era fino a nuovo ordine).

Una volta che l'attore ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip, il conduttore si è rivolto ad Aldo e gli ha chiesto di commentare quanto era accaduto pochi minuti prima.

Montano, visibilmente infastidito dal comportamento dell'ospite, ha tuonato: "Penso sia una cosa vergognosa. Si è andati al di là delle regole, non ho molti commenti per una cosa del genere".

Lo sportivo è apparso piuttosto contrariato soprattutto dalla mossa di Alex di andare a salutare i vipponi quado gli era stato palesemente detto di non farlo: "Questo è un cattivo esempio. Una persona che fa totalmente l'opposto di quello che sono le regole. Davvero un brutto esempio".

Il presentatore del reality Mediaset si è detto d'accordo con il campione, ma ha precisato che la maggior parte delle volte chi fa quello che vuole commette degli errori, e lo stesso è accaduto a Belli.