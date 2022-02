La puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda lo scorso lunedì 21 febbraio 2022, continua a portarsi dietro strascichi di dissapori. Dopo aver parlato lungamente del triangolo amoroso, Alfonso Signorini ha dato il via alle nomination e, con lo stupore di tutti, Soleil ha nominato Davide Silvestri. Dopo questa nomination, l’attore ha totalmente cambiato la sua visione nei confronti della Sorge, arrivando persino a non rivolgerle più la parola.

GF Vip, Davide attacca ancora Soleil

Nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip Soleil ha nominato Davide, dicendo di non essere d’accordo con il suo modo di giocare.

Un gioco, a detta di Sorge, fatto di silenzi e di non esporsi, ma soprattutto, ha confessato di esserci rimasta male dopo un confessionale nel quale l’attore parlava male di lei. Dopo la nomination, Davide è andato su tutte le furie, dicendo di non essere amico con Soleil, accusando Sorge di essere una persona furba e incoerente e dicendo di voler chiudere ogni tipo di rapporto con la donna. Dopo la puntata e un primo scontro, è emerso in rete un video dove Silvestri dichiarava, già da prima, guerra all’ex volto di Uomini e Donne con parole veramente dure. L’attore, parlando con Alex Belli ha dichiarato: ”Ricordati queste mie parole, deciderò io quando sarà il momento, ma la pagherà. La umilierò e la farò piangere.

Preparati”. Non ci resta che attendere l’appuntamento di giovedì 24 febbraio 2022 per scoprire come andrà a finire il rapporto tra Davide e Soleil.

Lulù critica l'atteggiamento di Davide Silvestri

Davide non ha mai accettato di buon grado le nomination del Grande Fratello Vip, e più volte, quando è finito al televoto ha manifestato il suo malumore per i giorni a seguire.

A criticare l’atteggiamento di Davide Silvestri per il suo comportamento avuto dopo la nomination, ci ha pensato Lulù Selassié, commentato l’atteggiamento dell’attore nell’esporsi poco. A tal proposito, la principessa ha commentato dicendo: ”Davide ha paura di andare contro Katia, trema al solo pensiero”. Questo pensiero è già stato trattato nella casa, anche da Miriana, secondo la quale, molti inquilini del Grande Fratello Vip, avrebbero paura di mettersi al confronto davanti alla Ricciarelli, per paura della sua reazione ad una ipotetica nomination.

Katia in questi giorni, inoltre, non si è risparmiata nell’avere un particolare atteggiamento molto ostile nei confronti di Miriana e di Manila, con la quale, nel corso della puntata di lunedì, si è ampiamente scontrata.

Tuttavia, ormai i giochi sono fatti e manca sempre meno alla finale prevista per lunedì 14 marzo 2022 e giovedì scopriremo chi, tra Katia, Davide e Nathaly, dovrà definitivamente abbandonare la casa più spiata d'Italia.