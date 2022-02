Nella casa del Grande Fratello Vip continua la storia del triangolo più discusso d’Italia. Dopo un inizio burrascoso, sembrava che il rapporto tra Soleil e Delia stesse prendendo una piega verso l’amicizia, ma proprio in queste ore, mentre la compagna di Alex Belli parlava con Nathaly Caldonazzo, ha rilevato di non essere amica di Soleil e probabilmente non lo sarà mai.

GF Vip, il confronto tra Nathaly e Delia

Da quando Delia è entrata nella casa del Grande Fratello Vip ha preso consapevolezza di tante cose, riscoprendo anche un nuovo lato di se stessa.

La donna ha sin da subito svelato un lato suo molto diverso, più umano, che ha convinto molti spettatori del programma, tanto da incoronarla anche prima finalista. Duran, creando anche lo stupore degli altri inquilini, sembrava che negli ultimi giorni avesse sepolto l’ascia di guerra e avesse raggiunto insieme a Soleil un giusto equilibrio tra il rispetto e l’amicizia. Sin da quando ha fatto il suo ingresso Delia, il gruppo si è diviso tra chi ha preso le parti della Sorge e chi invece ha deciso di seguire la compagna di Belli; tra questi rientra anche Nathaly.

È proprio stata Caldonazzo a voler fare chiarezza e si è recata dalla Duran per parlare dicendo: ”Credo di aver dato giudizi troppo affrettati su Soleil.

Quando parlo con lei ci parlo bene e ho preso delle forti difese nei tuoi confronti, esponendomi tanto. Mi è dispiaciuto perché io con un uomo sposato ci sono stata e so che non si fa”. Delia, nonostante tutto, ha consigliato alla donna di fare chiarezza con la influencer, dicendo: ”Ti voglio bene e ti ringrazio per tutto quello che hai fatto per me, sei pazzesca.

Chiarisci con lei, anche io ho iniziato ad ascoltarla, l’ho capita e trovata intelligente. Trovo molto bello il suo modo di pensare e vedere le cose. Essere amiche è difficile, non potrei mai essere sua amica, ne sono sicura nonostante ho visto una Soleil più carina e spensierata”.

Tuttavia Nathaly ha voluto ribadire ancora una volta di esserci rimasta male di aver da subito parlato male di Soleil e aver difeso da subito Delia per poi vederle insieme ballare, e a tal proposito ha confessato: ”Ci sono alcune cose che è vero, non mi sono piaciute e per questo ho criticato Sole in confessionale.

Mi dispiace però essere scesa in tua difesa per poi vedervi ballare, mi sono cascate le p...e”.

La reazione di Delia e Soleil alla scoperta dell'ingresso di Alex

Intanto nella casa del Grande Fratello Vip si è venuto a conoscenza del rientro di Alex Belli in casa, attraverso delle urla ascoltate in giardino. Se Delia sin da subito si è mostrata pensierosa, Soleil ha rivelato invece di sapere già del ritorno di Alex, e parlando con Davide e Barù ha dichiarato di non voler più essere coinvolta, dicendo: ”Io andrò in camera, che c'entra più? Mi auguro nulla. Non si è capito che mi sono tirata fuori da questo gioco del cavolo?”. Tuttavia Barù non è d’accordo con le parole di Soleil e ha risposto: ”Ma anche se ti sei tirata fuori, non ti lasciano tirarti fuori. Non te lo lasciano fare”.

Non ci resta che aspettare la prossima puntata per scoprire come reagiranno le due donne quando farà il suo ingresso Alex.