I colpi di scena al Grande Fratello Vip non mancano mai e, in queste ore, anche Katia Ricciarelli sembra essersi convertita all'amore libero. La cantante lirica, dopo aver vinto una partita al biliardo assieme a Delia Duran, ha scelto di "premiare" questa vittoria, concedendo un bacio alla moglie di Alex Belli, che è rimasta a dir poco spiazzata e scioccata per il gesto della donna sotto i riflettori di questo GF Vip.

Katia Vs Delia nella casa del GF Vip

Nel dettaglio, Katia Ricciarelli e Delia Duran qualche giorno fa si erano ritrovate a discutere in merito alla concezione di "amore libero" della coppia Alex-Delia e la reazione della cantante lirica non era stata delle migliori.

In particolar modo Katia aveva ammesso di non essere affatto d'accordo con la loro idea di amore, sostenendo che per lei fosse inconcepibile il fatto che fossero disposti ad andare a letto anche con altre persone.

Insomma un confronto che, alla fine, non aveva smosso più di tanto le posizioni delle due donne protagoniste di questo GF Vip, entrambe ferme sulle proprie convinzioni.

Delia spiazzata da Katia al GF Vip: scatta il bacio in casa

Il colpo di scena è arrivato nel corso delle ultime ore, quando al termine di una partita al biliardo, tra Katia e Delia c'è stato il colpo di scena del tutto inaspettato. Le due inquiline hanno giocato insieme e, dopo aver conquistato la vittoria, Delia ha chiesto un bacio a Katia, in maniera quasi provocatoria alla luce anche delle dichiarazioni di qualche settimana fa della stessa cantante lirica.

"Adesso ho vinto un bacio", ha esclamato Delia dopo aver portato alla vittoria la cantante lirica. Ebbene, la reazione di Katia non si è fatta attendere e con grande stupore della stessa Duran, non si è tirata indietro.

'Mi ha dato un bacio in bocca', esclama Delia (Video)

La cantante ha concesso il suo bacio a Delia, lasciandola meravigliata e quasi senza parole per il gesto fatto sotto i riflettori della casa del Grande Fratello Vip.

"Mi ha dato un bacio in bocca" continuava a ripetere Delia Duran dopo che Katia l'ha letteralmente meravigliata.

Insomma sembrerebbe che, a distanza di giorni, anche la cantante lirica si stia "convertendo" a quella concezione di amore libero sostenuto dalla coppia Alex-Delia.

Katia Ricciarelli verso la finalissima del GF Vip 6

Intanto, cresce l'attesa per la prossima puntata serale del Grande Fratello Vip, in programma lunedì 7 febbraio 2022. Le anticipazioni rivelano che ci sarà la proclamazione del primo finalista di questa sesta edizione del reality show e tra i candidati in pole position spicca anche Katia Ricciarelli, che potrebbe conquistare l'accesso alla finalissima di marzo.