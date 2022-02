Oggi, giovedì 24 febbraio, un altro concorrente del Grande Fratello Vip lascerà definitivamente la casa. Da lunedì scorso sono al televoto Davide, Nathaly e Katia e, stando ai risultati dei sondaggi web, dovrebbe essere la cantante Ricciarelli l'eliminata di questa sera. La donna ha già manifestato la sua volontà di tornare alla propria vita, quindi è probabile che il pubblico decida di accontentarla facendo andare avanti Silvestri e Caldonazzo.

Ipotesi sulla nomination del Grande Fratello Vip

Chi sarà l'eliminato della puntata del Grande Fratello Vip del 24 febbraio?

Stando alle preferenze che i fan del reality hanno espresso sul web da lunedì ad oggi, è molto probabile che a lasciare la casa più spiata d'Italia sarà una "veterana" discussa e criticata.

La maggior parte dei pronostici virtuali su questa determinante nomination, infatti, mettono Katia all'ultimo posto tra i tre vipponi che si giocano la prosecuzione della gara. La cantante lirica, infatti, è il fanalino di coda di quasi tutti i sondaggi che sono stati fatti in rete sul personaggio che merita di più di avvicinarsi alla finalissima del 14 marzo.

Ricciarelli ha le percentuali più basse e, salvo colpi di scena, dovrebbe essere proprio lei a dire addio al reality-show dopo oltre cinque mesi vissuti da assoluta protagonista, nel bene e nel male.

Le frasi di Nathaly dividono al Grande Fratello Vip

Tra i tre concorrenti del Grande Fratello Vip che rischiano l'eliminazione stasera c'è anche Nathaly. La soubrette è seconda (a volte prima) nei sondaggi web ai quali hanno partecipato i fan del reality, quindi non è da escludere che Katia possa superarla e che sia proprio lei l'esclusa del 24 febbraio.

I pronostici della rete, inoltre, danno quasi per certa la vittoria di Davide in questa nomination: l'attore è molto amato e non dovrebbe avere problemi nel proseguire l'avventura tra le mura di Cinecittà.

Tornando a Caldonazzo, in questi giorni si è parlato tanto di alcune frasi forti che avrebbe detto nella casa in un momento di rabbia.

La maggior parte dei vipponi si è esposta per chiedere un provvedimento disciplinare serio per la showgirl (la squalifica dal gioco il più gettonato), e lei stessa ha fatto "mea culpa" dicendo di aver esagerato. "Spero non si veda tutto, non credo lo mandino in onda", si è augurata la protagonista del reality senza mai scendere nei particolari delle parole che hanno tanto indignato i suoi compagni d'avventura.

I temi della nuova diretta del Grande Fratello Vip

Quella che sarà trasmessa su Canale 5 il 24 febbraio non dovrebbe essere una puntata del Grande Fratello Vip "alexcentrica". Da quando l'attore ha lasciato la casa per volontà degli autori (lui sarebbe rimasto un'altra settimana), si è parlato sempre meno sia del suo matrimonio in bilico che dell'amicizia speciale con Soleil.

Quest'ultima ha deciso di prendere definitivamente le distanze da Belli dopo essersi resa conto che avrebbe giocato con lei e con l'affetto che gli ha sempre dimostrato, il tutto per garantirsi i riflettori puntati addosso anche dopo la squalifica di dicembre. Stasera, comunque, Alex dovrebbe essere in studio e Alfonso potrebbe tirarlo in ballo per commentare cosa è accaduto tra le mura di Cinecittà dopo la sua uscita di scena.

Altro momento molto atteso della serata è il risultato del televoto che vede scontrarsi Davide, Katia e Nathaly. A distanza di oltre cinque mesi dal suo esordio, tra poche ore la cantante Ricciarelli potrebbe essere eliminata dal programma del quale è stata assoluta protagonista sin dall'inizio, senza risparmiarsi mai sia negli elogi che nelle critiche agli altri.