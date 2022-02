Fin dal suo ingresso al Grande Fratello Vip, Barù ha colpito la principessa Jessica Salassè. La donna ha dimostrato più volte di essere interessata al nipote di Costantino Della Gherardesca e l'interesse che nutre nei suoi confronti è ormai chiaro agli occhi di tutti. Tuttavia, lo chef toscano sembra non ricambiare questo sentimento e poche ore fa, Jessica si è confidata con Soleil, la quale ha rilasciato dei preziosi consigli alla sua coinquilina del GF Vip.

Grande Fratello, i consigli di Soleil a Jessica

Nella casa del Grande Fratello Vip, Jessica ha dimostrato più volte di voler costruire una storia con Barù, quest’ultimo sembra contrario a costruire una relazione davanti alle telecamere e dunque non si è mai sbilanciato più di tanto.

Soleil ha deciso di aiutare la giovane principessa a conquistare il suo amato, dicendo: Dimostrati meno interessata. Fai come se non ci fosse nulla, come se voi due foste solamente amici. Ignoralo. Magari lui un po' per timidezza ed un po' per disinteresse nell’avere una relazione qui dentro, magari si trattiene”. Sorge pare dunque convinta che la riservatezza di Barù nel non prendere una decisione e non sbilanciarsi sia dovuta anche alla timidezza. Jessica a questo punto confessa: ”Lui mi fa sempre battute su Antonio e Gianluca. Io a quel punto non so che dire, che cosa devo fare. O faccio l’acida o sto al gioco”. L’ex volto di Uomini e Donne a questo punto consiglia a Selassiè: ”Lui deve arrivare a pensare che non ti frega niente, però tu al tempo stesso lo devi sedurre.

Gli devi dare dei segnali, per te può anche questo essere un divertimento e una pratica, ma se poi vedi che non funziona, non devi essere pregare o conquistare una persona, fino ad un certo punto". Chissà se con questi consigli, la giovane Jessica riuscirà a conquistare il suo amato Barù.

GF Vip, Antonio confessa di vedere in Jessica e Barù una storia d'amore

Nella casa del Grande Fratello Vip, anche gli inquilini sono convinti che Jessica sia innamorata di Barù e a notarlo sono anche i nuovi arrivati da solamente una settimana, tra cui Antonio Medugno. Durante un dialogo con i suoi coinquilini, Antonio confessa: ”Io non ho una preferita, siete tutte delle bellissime persone.

Jessica è innamorata pazza di Barù e si nota tantissimo. Sono qui da cinque giorni e si nota, è molto evidente. Dove va lui, va anche lei. Io non sono entrato perché c’era lei, sia chiaro, ma è una ragazza che tra le tante, è molto interessante, responsabile, dolce e disponibile ed è anche una bella ragazza, anche se non il mio tipo. Però si vede che è pazza di Barù, anche se lui non so se ricambia".

Tuttavia, anche il pubblico del web continua a sperare in una storia tra lo chef toscano e la principessa.