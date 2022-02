Arrivano le nuove anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle signore 6: nelle puntate dal 28 febbraio al 4 marzo 2022, Gloria vorrebbe parlare con Stefania ma Ezio la fermerà.

Maria, invece, verrà a sapere del tradimento di Rocco e deciderà di affrontarlo partendo per Roma, mentre Dante riuscirà ad ottenere una quota del grande magazzino di Vittorio.

Tina e Sandro saluteranno Milano e partiranno per Londra, mentre Flora continuerà a essere molto gelosa di Umberto. Salvatore, invece, dovrà fare un passo indietro perché la figlia di Anna non avrà nessuna voglia di trasferirsi in città.

Stefania avrà dei dubbi su Ezio e Veronica

Al Paradiso delle signore 6, nelle puntate dal 28 febbraio al 4 marzo al centro delle scene ci sarà ancora la famiglia Colombo, Dopo aver appreso la verità sulle minacce ricevute da parte di Gemma, Gloria riterrà opportuno parlare con sua figlia Stefania, ma Ezio si opporrà a questa possibilità. Il rapporto tra Veronica e il suo compagno, tuttavia, continuerà ad essere tutt'altro che sereno e Stefania inizierà a nutrire dei sospetti in merito, soprattutto dopo aver parlato con Marco.

Nel frattempo, le Veneri si chiederanno come comportarsi nei confronti di Maria dopo aver appreso del tradimento di Rocco e Agnese raccomanderà alle ragazze di non parlare con la sarta.

Qualche giorno dopo, però, la verità verrà a galla nel peggiore dei modi e Maria incolperà le sue amiche e Agnese di non essere state oneste con lei. Per la sarta inizierà un periodo buio in cui non riuscirà ad accettare in nessun modo il tradimento di Rocco, anche se Dora e Irene proveranno a farla reagire. Presa dalla disperazione, Maria scriverà una lettera al suo fidanzato.

Stefania, invece, suggerirà alla sua amica di prendere la situazione di petto e Maria si farà coraggio e partirà per Roma per parlare direttamente con Rocco.

Vittorio sconfitto da Dante: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 dal 28 febbraio al 4 marzo rivelano che Ludovica accetterà la proposta di Ferdinando ed entrerà in affari con Dante, mentre Adelaide non sarà molto d'accordo con la decisione presa dalla signorina Brancia.

Nel frattempo, Umberto cederà al ricatto di Romagnoli e gli darà le sue quote del Paradiso, omettendo a sua cognata il vero motivo di questa operazione e giustificandola con alcuni motivi connessi alla banca. Guarnieri, inoltre, dovrà affrontare la gelosia di Flora, mentre Vittorio continuerà a essere ignaro di tutto quello che sta accadendo alle sue spalle. Quando Conti verrà a sapere da Umberto della cessione delle quote, si infurierà con suo suocero: di fronte alla tenacia di Vittorio, Umberto parlerà con Flora e deciderà di agire.

Dante, tuttavia, non si lascerà intimorire da Guarnieri e visto che riuscirà a raggiungere il suo obiettivo restituirà la lettera al suo legittimo proprietario.

Vittorio, però, non riuscirà ad accettare la sconfitta e l'idea di dividere il grande magazzino con il suo peggior nemico gli farà molto male.

La figlia di Anna non vorrà trasferirsi a Milano: anticipazioni settimana dal 28 febbraio al 4 marzo

Durante la settimana dal 28 febbraio al 4 marzo al Paradiso delle signore 6, gli occhi saranno puntati anche su Salvatore, perché Anna gli terrà nascosto per qualche giorno il fatto che Irene non è felice di trasferirsi a Milano. Tuttavia, vista la situazione, la signorina Imbriani deciderà di parlare con il suo fidanzato, confessandogli che la bambina non vuole saperne di andare a vivere in città. Salvatore sarà molto comprensivo e deciderà di lasciare alla piccola Irene tutto il tempo per metabolizzare il cambiamento e convincersi che vivere a Milano possa essere una buona opportunità per lei.

Infine, Tina e Sandro decideranno di partire per Londra e saluteranno gli amici che manifesteranno il loro affetto con una festa a sorpresa.