Lunedì, 28 febbraio, al Paradiso delle signore 6 inizierà una settimana molto ricca e secondo le anticipazioni della puntata, al centro delle scene ci sarà Umberto che cederà al ricatto di Dante per tutelare Adelaide. Agnese, invece, imporrà alle Veneri di non rivelare a Maria che Rocco si è innamorata di un'altra ragazza. Per Tina e Sandro, invece, arriverà il momento di riappacificarsi e Vittorio sarà molto felice per loro, ma non sarà affatto contento per Beatrice e Dante, sempre più vicini. Infine, Gloria, dopo aver saputo che a minacciarla è stata Gemma, riterrà giunto il momento di parlare con Stefania, ma Ezio si opporrà.

Umberto sarà messo con le spalle al muro da Romagnoli

La puntata de Il Paradiso delle signore 6 di lunedì 28 febbraio sarà molto importante per Umberto Guarnieri che si troverà costretto a cedere al ricatto di Dante. Il contenuto della lettera in possesso di Romagnoli, infatti, potrebbe incastrare Adelaide e quindi il commendatore non avrà scelta: dovrà cedere le quote del Paradiso. Umberto, però, terrà sua cognata all'oscuro di tutto questo. Nel frattempo, Romagnoli continuerà a portare avanti la sua frequentazione con Beatrice e questo non piacerà affatto a Vittorio che non vedrà di buon occhio la nuova relazione di sua cognata. Conti è solo preoccupato per la donna o è anche geloso di lei?

Agnese proteggerà ancora la verità su Rocco: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 6 di lunedì 28 febbraio rivelano che tra le Veneri ci saranno delle discussioni su come comportarsi con Maria. Le ragazze, infatti, si domanderanno se sai meglio parlare con la loro amica e dirle che Rocco è innamorato di un'altra o continuare a fare finta di niente lasciandola illudere che vada tutto bene.

Agnese, tuttavia, avrà le idee molto chiare e intimerà loro di non rivelare alla signorina Puglisi quanto sta accadendo al suo fidanzato. Nel frattempo, Tina e Sandro riusciranno a risolvere le loro incomprensioni e sembreranno ritornare all'armonia di un tempo: questo renderà Vittorio molto felice.

Gloria penserà di parlare con Stefania, Ezio non sarà d'accordo: anticipazioni puntata di lunedì 28 febbraio

Durante la puntata de Il Paradiso delle signore 6 che sarà trasmessa lunedì 28 febbraio, ci sarà spazio anche per la storia complicata di Gloria. La capo commessa verrà a sapere dal signor Colombo che non è stata Veronica a scriverle la lettera minatoria, bensì Gemma che ha agito per proteggere la sua famiglia. A questo punto, Gloria penserà che sia arrivato il momento di affrontare sua figlia Stefania e dirle la verità, ma Ezio non sarà affatto d'accordo con sua moglie.