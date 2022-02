L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 prosegue nel primo pomeriggio di Rai 1 ogni giorno dal lunedì al venerdì: le anticipazioni delle nuove puntate che nelle prossime settimane e mesi andranno in onda in tv, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena.

Occhi puntati in primis sulle vicende di Dante Romagnoli che, dopo aver visto sfumare il sogno di collaborazione con gli americani, diventerà sempre più pericolo nei confronti di Umberto e anche verso Vittorio Conti.

Dante diventa pericoloso: anticipazioni Il Paradiso 6 nuove puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che nel corso delle prossime puntate si continuerà a parlare delle vicende di Dante Romagnoli e sua cugina Fiorenza, pronti ad arrivare ai loro loschi obiettivi, senza farsi alcun tipo di scrupolo.

Stando a quanto apprende Blasting News, nelle future puntate della sesta stagione previste su Rai 1 durante le prossime settimane, Dante comincerà a essere sempre più pericoloso e a tratti spietato nei confronti di Umberto.

Dopo essere stato trattato male da Guarnieri e dopo aver visto sfumare il sogno di poter stringere una collaborazione con gli americani, Dante punterà alla conquista del grande magazzino.

Il suo obiettivo, infatti, sarà quello di riuscire a controllare "Il Paradiso" e, in questo modo, sottrarlo ad Umberto e Vittorio.

Il piano diabolico di Dante per rovinare Umberto: anticipazioni Il Paradiso 6 nuove puntate 2022

Un piano crudele e spietato che, Dante, porterà avanti con tutte le sue forze e convinto di poter avere la meglio.

In che modo? Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che il giovane Romagnoli si sentirà potente grazie alla lettera di Umberto, nel quale l'uomo confessava tutta la verità sulla morte di Achille Ravasi.

Sarà questo lo strumento chiave al quale farà affidamento e che userà nel corso delle nuove puntate della soap opera, per riuscire ad avere la meglio su Umberto.

In attesa di scoprire se questo piano crudele e spietato di Dante andrà in porto, le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che ci sarà spazio anche per le novità legate alla love story tra Sandro e Tina.

Tina e Sandro, trionferà di nuovo l'amore nel finale de Il Paradiso delle signore 6?

Dopo essersi ritrovati - in seguito a un periodo di distanza per una profonda crisi - Sandro continuerà a fare di tutto per cercare di riconquistare il cuore della sua amata Tina e far sì che tra i due possa ritornare di nuovo il sereno.

Una sfida decisamente non facile, dato che la giovane figlia di Agnese non sembrerà pronta a concedere il perdono così facilmente a quello che ormai considera un suo ex.

Sandro, però, andrà avanti per la propria strada e cercherà di dare il meglio di sé stesso per far breccia di nuovo nel cuore di Tina.