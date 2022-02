Cambio programmazione per Il Paradiso delle signore 6. La fortunata soap opera del primo pomeriggio di Rai 1, questa settimana subirà delle modifiche legate alla messa.

Il prossimo giovedì 3 febbraio 2022, la fortunata soap che tutti i giorni appassiona una media di oltre due milioni di spettatori, non andrà in onda. In via del tutto eccezionale, la soap opera ambientata nel celebre grande magazzino più famoso del piccolo schermo, non sarà in onda per lasciare spazio all'informazione politica.

Rai 1, cambio programmazione per Il Paradiso delle signore 6: la soap cancellata il 3 febbraio

Nel dettaglio, il cambio programmazione de Il Paradiso delle Signore 6 riguarderà la nuova puntata di giovedì 3 febbraio, che non sarà trasmessa nel daytime di Rai 1.

Questo giovedì pomeriggio, infatti, è previsto il Giuramento del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e ovviamente la cerimonia verrà seguita in diretta televisiva dal Tg 1.

Di conseguenza, l'appuntamento con la soap non andrà in onda nella fatidica e storica fascia oraria del primo pomeriggio, ma slitterà di qualche giorno.

Quando viene recuperata la puntata de Il Paradiso delle signore 6

La Rai, infatti, ha scelto di recuperare l'appuntamento con Il Paradiso delle signore nel corso della giornata di sabato: la messa in onda della soap è prevista alle ore 14:00 con l'ultima puntata di questa settimana.

Dopodiché, da lunedì pomeriggio, riprenderà la programmazione standard della soap opera, che come sempre sarà in onda dalle 15:55 circa, subito dopo l'appuntamento quotidiano con Oggi è un altro giorno.

Intanto, le anticipazioni di queste nuove puntate della soap opera di Rai 1, rivelano che ci saranno dei risvolti importanti legati al triangolo che si è venuto a creare tra Tina, Sandro e Vittorio Conti.

Dopo il suo ritorno in città, Sandro ha dimostrato di essere disposto a tutto pur di riconquistare di nuovo il cuore della sua ex donna.

Le nuove anticipazioni de Il Paradiso 6: Tina divisa tra Sandro e Vittorio

Al tempo stesso, però, Sandro dovrà fare i conti con l'amara verità legata alla tresca clandestina tra Tina e Vittorio: i due, in questo ultimo periodo, si sono lasciati andare decisamente più del dovuto e si sono abbandonati alla passione.

Nel momento in cui Sandro scoprirà questa amara verità, non la prenderà affatto bene. Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6, infatti, rivelano che l'uomo in un primo momento si dirà propenso a gettare la spugna e quindi ad arrendersi.

Poi, però, dopo un confronto serrato con Vittorio, cambierà di nuovo idea e si renderà conto di non potersi arrendere e di dover lottare con tutto se stesso per far sì che Tina torni ad essere la sua donna. Riuscirà in questa impresa? Lo scopriremo nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore.