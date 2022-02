Il Paradiso delle Signore 6 si avvia verso il gran finale di questa stagione e, tra i protagonisti indiscussi, continua a esserci Roberto Farnesi, nei panni del commendatore Umberto Guarnieri.

La trama della soap lo vede coinvolto in un triangolo assieme a Flora Ravasi e alla contessa Adelaide. Ebbene, in vista del gran finale di questa sesta stagione, l'attore ha svelato dei retroscena su quello che andrà in onda, anticipando che ci saranno delle grandissime sorprese per il pubblico da casa.

Il triangolo Umberto-Flora-Adelaide al centro delle trame de Il Paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, Umberto Guarnieri dopo la notte di passione con Flora Ravasi, durante la quale si sono lasciati trasportare dal sentimento che li unisce, ha scelto di chiudere ogni tipo di rapporto con la stilista.

Complice anche il ritorno a casa della contessa Adelaide, Umberto Guarnieri ha deciso di tornare alla sua "vecchia vita" e quindi di troncare sul nascere ogni tipo di coinvolgimento con la stilista del Paradiso, figlia di Ravasi.

Ebbene, in vista del gran finale di questa sesta stagione de Il Paradiso delle signore, l'attore di Umberto ha svelato in anteprima che ci saranno ancora delle clamorose sorprese da vedere in onda.

Il retroscena dell'attore di Umberto sul finale de Il Paradiso 6

Intervistato da Paola Perego e Simona Ventura nel talk show "Citofonare Rai 2", l'attore di Umberto ha svelato un retroscena su questo triangolo che lo vede coinvolto assieme a Flora e Adelaide.

"Sicuramente questo triangolo riserverà delle grandissime sorprese, sorpresone entro maggio", ha svelato l'attore di Umberto parlando del triangolo che si è venuto a creare nella celebre soap opera che appassiona tutti i giorni una media di oltre due milioni di spettatori, ottenendo anche picchi del 20% di share.

Insomma i colpi di scena non mancheranno e, al momento, tra i fan cresce il sospetto e il dubbio che Umberto possa trovarsi a fare i conti con una notizia del tutto inaspettata.

Flora potrebbe scoprire di essere incinta di Umberto Guarnieri?

Dopo la notte di passione con Flora Ravasi, Umberto potrebbe scoprire dalla stilista che è rimasta in dolce attesa e quindi che diventerà di nuovo padre?

In tal caso sarebbe uno choc per la contessa Adelaide, la quale verrebbe a conoscenza della tresca clandestina che c'è stata tra il commendatore e la figlia del suo defunto marito, durante il periodo in cui si è assentata dal Paradiso.

Sarà questa la "sorpresona" di cui parlava anche Roberto Farnesi? Lo scopriremo nel corso delle ultime puntate di questa sesta stagione de Il Paradiso delle signore in onda fino al 29 aprile su Rai 1.