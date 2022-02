Il Paradiso delle Signore 6 continua con nuove storie su Rai 1 e secondo le anticipazioni della puntata che andrà in onda il 1° marzo, Maria (Chiara Russo) sarà protagonista. La ragazza, infatti, scoprirà che Rocco (Giancarlo Commare) la tradisce con un'altra e accuserà le sue amiche ed Agnese (Antonella Attili) di non essere state oneste con lei. Nel frattempo, Dante (Luca Bastianello) e Umberto (Roberto Farnesi) definiranno gli ultimi punti della cessione delle quote e il commendatore racconterà parte della verità ad Adelaide (Vanessa Gravina).

Ludovica (Giulia Arena), invece, accetterà di appoggiare Romagnoli, sostenuta da Ferdinando (Fabio Fulco), ma la contessa non sarà affatto d'accordo con la sua scelta. Infine, Flora (Lucrezia Massari) manifesterà la sua gelosia a Umberto che la allontanerà ancora una volta.

La verità verrà a galla per Maria

La puntata de Il Paradiso delle signore 6 di martedì 1° marzo vedrà tornare in primo piano la storia di Maria. Mentre le Veneri continueranno a fare finta di niente, infatti, la sarta verrà a sapere della infedeltà di Rocco con un'altra donna e lo scoprirà nel peggiore dei modi. La reazione della sarta nei confronti delle sue amiche sarà molto dura, perché si sentirà profondamente delusa da loro e da Agnese che reputava come una seconda madre.

Per Maria, inoltre, sarà un duro colpo perché con l'ultimo telegramma ricevuto da Rocco si era illusa che andasse tutto bene. Per Umberto, invece, arriverà il momento di cedere le quote a Dante, anche se detterà lui alcune condizioni.

Umberto dovrà gestire la gelosia di Flora: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 di martedì 1° marzo rivelano che Guarnieri sarà costretto a dire ad Adelaide di aver ceduto le sue quote, ma sarà d'accordo con Romagnoli nel nascondere tutta la verità alla contessa.

Umberto, infatti, dirà a sua cognata di aver effettuato questa operazione per delle necessità legate alla sua banca. Nel frattempo, Flora continuerà a manifestare la sua gelosia al commendatore che però la allontanerà ancora una volta da lui.

Ferdinando sostiene Ludovica: anticipazioni puntata di martedì 1° marzo

Durante la puntata de Il Paradiso delle signore 6 di martedì 1° marzo, ci sarà spazio anche per Ludovica.

Dopo essersi consultata con Marcello e averci riflettuto, la signorina Brancia accetterà di unirsi in affari con Dante e avrà tutto il sostegno di Ferdinando Torrebruna che approfitterà di questa occasione per avvicinarsi alla donna. Adele, invece, non sarà affatto d'accordo con la decisione di Ludovica ed esprimerà non poche perplessità in merito.