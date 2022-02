Il Paradiso delle Signore 6 continua, con nuove puntate ed emozionanti colpi di scena, a sorprendere i telespettatori della soap di Rai 1. Secondo le anticipazioni dell'episodio numero 112 in onda martedì 22 febbraio, Agnese (Antonella Attili) tornerà a Milano con la certezza che Rocco (Giancarlo Commare) ha un'altra fidanzata e sarà in difficoltà con Maria (Chiara Russo), ignara di tutto. Ci saranno novità anche per Vittorio (Alessandro Tersigni) che capirà che tra Dante (Luca Bastianello) e Beatrice (Caterina Bertone) c'è un sentimento e non la prenderà affatto bene, mentre Fiorenza (Greta Oldoni) chiederà aiuto a Flavia (Magdalena Grochowska) per coinvolgere Ludovica (Giulia Arena) nel loro affare.

Infine, Sandro (Luca Capuano)sarà molto ottimista sulla sua riconciliazione con Tina (Neva Leoni) e chiederà a sua moglie di incidere la sua canzone.

Salvatore e Tina apprenderanno che Rocco ha un'altra fidanzata

La puntata de Il Paradiso delle signore 6 di martedì 22 febbraio vedrà tra i protagonisti Agnese, che ritornerà a Milano con una notizia poco incoraggiante. La donna, infatti, comunicherà a Salvatore e Tina che Rocco fa il doppio gioco, in quanto ha un'altra fidanzata. Per la signora Amato non sarà facile parlare con Maria, visto che la ragazza non avrà alcun sospetto e continuerà a lavorare sul suo abito da sposa, pensando al giorno in cui coronerà il suo sogno d'amore con il nipote di Agnese.

Sandro avrà fiducia nel futuro: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 di martedì 22 febbraio rivelano che Vittorio inizierà a essere geloso di Beatrice, in quanto capirà che tra Dante e la cognata non ci sia soltanto un rapporto limitato al lavoro, ma un sentimento che li lega.

Al dottor Conti non farà affatto piacere questa intuizione e non reagirà per niente male. Nel frattempo Sandro sarà pieno di fiducia nel futuro con Tina, perché con la sua canzone sembrerà aver fatto breccia nel cuore di sua moglie. Recalcati chiederà alla cantante di incidere il suo brano e si augurerà che lei sia pronta a fare questo importante passo per rilanciare la sua carriera.

Fiorenza convincerà Flavia a coinvolgere Ludovica: anticipazioni puntata di martedì 22 febbraio

Durante la puntata de Il Paradiso delle signore 6 che andrà in onda il 22 febbraio, Fiorenza parlerà con Flavia, provando a convincerla a coinvolgere Ludovica nel loro affare. In questo modo Ferdinando Torrebruna riuscirebbe a stare più vicino alla donna che sin da subito lo ha affascinato e inoltre per Flavia potrebbe essere un modo per allontanare sua figlia da Marcello.