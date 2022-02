Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 e le anticipazioni delle nuove puntate che andranno in onda dal 14 al 18 febbraio 2022, rivelano che tra Umberto e Flora ci sarà una notte passione.

I due si lasceranno andare al sentimento e tutto questo avverrà quando si saranno perse le tracce della contessa Adelaide, la cui sparizione sembrerà essere avvolta nel mistero assoluto. Occhi puntati anche sulle vicende di Sandro, che continuerà a lottare per riuscire a riconquistare il cuore di Tina.

Sandro non si arrende con Tina: anticipazioni Il Paradiso 6 al 18 febbraio

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 fino al 18 febbraio 2022 rivelano che Sandro Recalcati continuerà a portare avanti la sua battaglia per riconquistare il cuore dell'ex Tina Amato.

L'uomo non avrà alcuna intenzione di arrendersi e di gettare la spugna, intenzionato a riconquistare di nuovo la donna che gli aveva fatto battere il cuore.

Ebbene, Sandro in questo suo percorso potrà contare sul sostegno di Vittorio Conti, che sarà dalla sua parte e proverà a dargli una mano per far sì che questo sogno si realizzi.

Proprio Vittorio organizzerà con Sandro un piano "ai danni" di Tina Amato. Il proprietario del grande magazzino, infatti, inviterà Tina facendole credere che la sta aspettando per un incontro.

Flora e Umberto cedono alla passione travolgente

In realtà, però, non sarà questa la verità dei fatti, dato che a quell'incontro ci sarà Sandro ad attenderla per una sorpresa speciale.

Quale sarà la reazione di Tina nel momento in cui si renderà conto di questo inganno? La risposta nel corso dei prossimi episodi della soap opera previsti su Rai 1.

Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6, che andranno in onda dal 14 al 18 febbraio 2022, rivelano che tra Flora e Umberto si accenderà la fiamma della passione.

I due si ritroveranno ancora una volta pericolosamente vicini e questa volta si lasceranno andare al sentimento che li unisce.

Veronica ed Ezio, nozze annullate: trame Il Paradiso delle signore al 18 febbraio

Umberto e Flora, infatti, si abbandoneranno alla passione e trascorreranno una notte di intimità insieme. Al mattino, però, la giovane stilista si ritroverà a dover fare i conti con una sorpresa del tutto "spiazzante".

Al suo fianco, infatti, non ci sarà più Umberto, il quale si rimetterà subito al lavoro per cercare di arrivare alla verità sul caso della contessa Adelaide.

Gemma, intanto, scoprirà che le nozze tra sua madre Veronica ed Ezio sono state annullate, dato che l'uomo ha chiesto di poter avere un po' di tempo a disposizione per riflettere sul da farsi e di conseguenza la ragazza non potrà fare a meno di sentirsi in colpa per quello che è successo.

Occhi puntati anche su Dante: le trame de Il Paradiso 6 al 18 febbraio 2022 rivelano che il perfido e astuto Romagnoli giocherà alle spalle di Umberto e proverà in tutti i modi a ingannarlo, con l'intento di metterlo nei guai assieme a Vittorio.