Torna il consueto appuntamento con il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì.

Durante la settimana che va dal 28 febbraio al 4 marzo, i protagonisti sono impegnanti con nuove problematiche e vicende. In particolare, proseguono i ricatti di Umberto nei confronti di Dante.

Il Paradiso 6, anticipazioni fino al 4 marzo

Dopo quanto accaduto nelle puntate della precedente settimana de Il Paradiso, Gloria è sempre più intenzionata a dire la verità a Stefania, su ciò che sa nei confronti di Gemma. Invece, Ezio cerca di dissuaderla poiché non è d'accordo.

Intanto, Irene, Stefania e Dora sono sempre più in crisi perché non sanno se rivelare o meno a Maria quanto sanno sulla nuova frequentazione di Rocco. Mentre loro si domandano quale sia la cosa giusta da fare, Agnese dice loro di non rivelare assolutamente nulla e di continuare a tenere il segreto.

Nel frattempo, Vittorio è molto felice dell'intesa ritrovata tra Tina e Sandro, dopo la bellissima sorpresa fatta da quest'ultimo alla moglie.

Al contrario il direttore non è affatto contento del rapporto nato tra Beatrice e Dante. Ormai la loro vicinanza è sempre più evidente e Vittorio comincia a infastidirsi.

Il Paradiso 6, il ricatto di Dante

Da diverso tempo Dante cerca di ricattare Umberto, il quale non ha mai ceduto.

Nelle prossime puntate, però, sembra che le cose comincino a cambiare. Infatti, Guarnieri si sente messo alle strette da Romagnoli e cede. In particolare, quest'ultimo mira ad ottenere le quote de il Paradiso. In cambio, restituirebbe la lettera che incastra Adelaide, la quale sembra implicata nella morte del padre di Flora.

In seguito al contenuto della lettera, infatti, la contessa non potrebbe assolutamente fuggire dalle sue responsabilità, inoltre è ignara dell'accordo tra Dante e Umberto.

Dopo aver ricevuto le direttive di Umberto per le quote del Paradiso, Dante detta ufficialmente le sue condizioni. Guarnieri, invece, per giustificare il tutto, dichiara di aver dovuto vendere alcune quote del magazzino a causa di alcuni motivi connessi alla banca.

Maria scopre il tradimento di Rocco

Purtroppo, mentre Irene, Stefania e Dora cercano di nascondere la verità a Maria, lei viene a scoprirlo nel peggiore dei modi. Pertanto si infuria con le sue amiche per non averle detto subito che Rocco frequenta un'altra donna. A tal proposito, Maria crolla nella disperazione più totale e nessuno riesce a consolarla.

Intanto, però, a il Paradiso i colpi di scena non finiscono mai. Infatti, Flora comincia a nutrire una forte gelosia nei confronti di Umberto, ma è costretta a mettersi da parte. Inoltre, gli chiede quali siano le sue intenzioni in merito al magazzino e di informare Vittorio su quanto accaduto.

Invece, Sandro e Tina sono sempre più intenzionati a voler lasciare tutto per ritornare a Londra insieme e il giorno della loro partenza è sempre più prossimo.

Per salutarli, Vittorio organizza dei grandi festeggiamenti.

I piani di Dante

A il Paradiso, i personaggi continuano a fronteggiare diverse difficoltà. Anna, ad esempio, omette la verità a Salvatore. Non gli dice che sua figlia Irene non ha intenzione di trasferirsi a Milano. Solo quando capisce che non può più nasconderglielo, lo rivela al fidanzato.

Intanto, Dante continua con i suoi piani e, questa volta, mira a colpire Vittorio, il quale non è per niente consapevole né di essere il suo bersaglio né di quanto è appena accaduto ad Umberto.

Irene e Dora, invece, cercano di consolare il più possibile Maria, la quale sembra essere troppo disperata. In piena crisi, decide anche di scrivere una lettera per Rocco.

Intanto, Stefania comincia a sospettare che ci siano dei problemi tra Ezio e Veronica.

Umberto non riesce più a tenere per sé il segreto e confessa tutto a Vittorio, il quale non reagisce affatto bene soprattutto perché si tratta proprio di Dante. Conti, d'altro canto, è intenzionato a difendere il magazzino a tutti i costi e Umberto ne resta fortemente colpito. Ne parla anche con Flora per capire quali mosse poter fare. Arriva addirittura al punto di pensare di minacciare Dante. Purtroppo, però, il suo piano fallisce miseramente.

Il Paradiso 6, ultime anticipazioni

Dopo diverso tempo, Stefania parla direttamente a Maria e le dice che non serve a nulla comportarsi in quel modo. Le suggerisce, quindi, di riprendere in mano la sua vita.

Così, la giovane Puglisi decide di recarsi a Roma e di affrontare direttamente Rocco.

Intanto, Salvatore sarà molto comprensivo nei confronti della figlia di Anna e capisce che Irene va lasciata tranquilla, in modo tale che possa capire da sé che trasferirsi a Milano non è poi così male.

Dante, infine, sarà molto soddisfatto di ciò che ha ottenuto a il Paradiso e decide di rispettare la sua parte di accordo, restituendo la lettera incriminata a Umberto. Invece, Vittorio si sente fortemente sconfitto e dovrà iniziare a dividere il suo magazzino con l'uomo che gli ha persino rubato la donna amata.