Il Paradiso delle signore 6 prosegue con nuovi appuntamenti e secondo le anticipazioni di giovedì 17 febbraio, Flora (Lucrezia Massari) sarà molto presa da Umberto (Roberto Farnesi) dopo la notte di passione trascorsa con lui, ma il commendatore continuerà a cercare Adelaide (Vanessa Gravina). Nel frattempo, Sandro (Luca Capuano) non potrà fare a meno di pensare a sua moglie, mentre la stilista incontrerà Dante (Luca Bastianello) e si lascerà scappare un'importante indiscrezione con lui, rivelandogli la presenza della lettera in cui Umberto parla di Achille (Roberto Alpi) .

Romagnoli, ovviamente, avrà come prossimo obiettivo quello di impossessarsi del documento. Infine, Ezio (Massimo Poggio) e Gloria (Lara Komar) saranno ogni giorno più vicini.

Adelaide sembrerà sparita nel nulla, Umberto continuerà a cercarla

La puntata de Il Paradiso delle signore 6 di giovedì 17 febbraio si concentrerà soprattutto su Flora e Umberto. La stilista si risveglierà dopo una notte di passione trascorsa con Guarnieri, ma noterà subito la sua assenza. Il commendatore, infatti, sarà già al lavoro per rintracciare sua cognata e non si arrenderà fino a quando non l'avrà trovata. Di Adelaide, per il momento, ci saranno soltanto notizie vaghe e la sua sparizione si farà sempre più misteriosa.

Flora, intanto, uscirà e incontrerà per caso Dante al Circolo. Tra la stilista e Romagnoli ci sarà una conversazione in cui la donna si lascerà scappare, senza volerlo, un'indiscrezione che potrebbe rivelarsi pericolosa.

Flora commetterà un passo falso con Dante: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Al Paradiso delle signore 6, Flora parlerà con Dante dell'esistenza di una lettera in cui Umberto parla del suo coinvolgimento nella scomparsa di Achille Ravasi.

Romagnoli non perderà occasione e sarà deciso ad impossessarsi di quel documento che potrebbe incastrare una volta per tutte Umberto Guarnieri. Se Dante avesse la lettera, infatti, per lui sarebbe molto semplice manipolare il commendatore ricattandolo.

Ezio e Gloria ancora più vicini: anticipazioni puntata di giovedì 17 febbraio

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 di giovedì 17 febbraio rivelano che Sandro non potrà fare a meno di pensare a Tina. La sua canzone per il musicarello, infatti, è ispirata unicamente a sua moglie e per l'impresario non ci sarà niente di più importante che ricostruire il suo matrimonio con la cantante. Mentre Sandro e Tina saranno ancora molto distanti, Ezio e Gloria sembreranno diventare ogni giorno più vicini e la lontananza che c'era all'arrivo di Colombo a Milano sembrerà soltanto un ricordo.