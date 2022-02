L'episodio de Il Paradiso delle Signore 6 del 1° marzo 2022 va in onda su Rai 1 alle 15:55. Come sempre, la puntata può essere vista anche su RaiPlay in streaming e in replica.

Le anticipazioni dell’episodio 117 de Il Paradiso delle Signore si concentrano sulla povera Maria, davanti al tradimento di Rocco. La delusione è tanta, e non solo per quanto scoperto su colui che credeva fosse l'uomo della sua vita. Intanto, Flora è costretta a farsi da parte con Umberto che, non mantenendo la sua promessa, è tornato tra le braccia di Adelaide.

Il Paradiso delle Signore 6 puntata 117 trama

Il piano di Fiorenza e Dante è andato a segno: Flora si è accorta che la lettera di Umberto non è più nel suo cassetto. Quel prezioso documento è finito nelle mani di Fiorenza, che l'ha sottratto intrufolandosi nella sua stanza. Umberto ora è con le spalle al muro, deve per forza cedere al ricatto di Romagnoli, se non vuole finire in tribunale per la morte di Ravasi.

Umberto deve anche proteggere Adelaide, anch'essa implicata nella complicata - e ancora segreta - dinamica della dipartita di Achille. Guarnieri riesce comunque a dettare delle condizioni a Dante.

Per non agitare ulteriormente le acque, Umberto mente ad Adelaide, alla quale non sfugge la sua preoccupazione.

Il commendatore le dice che la vendita delle quote del Paradiso è legata ad alcuni problemi della banca Guarnieri.

Ludovica pericolosamente vicina a Dante

Fiorenza ha messo una pulce nell'orecchio di Flavia: se Ludovica entrasse a far parte dell'affare stretto con Torrebruna, potrebbe accorgersi di quanto sia lontana dal mondo semplice e non alla sua altezza che può offrirle Marcello.

Sebbene con titubanza, Ludovica accetta. Peccato che sia vicino a Dante e ai suoi loschi piani e che presto potrebbe trovarsi in una situazione molto spiacevole. Torrebruna non perde tempo per avvicinarsi a lei.

Il Paradiso delle Signore 6, anticipazioni: Maria tradita da tutti

Le bugie vengono sempre a galla, spesso nel modo peggiore.

Ed è quello che succede nella puntata del Paradiso delle Signore di domani 1 marzo. Maria scopre che Rocco ha un'altra fidanzata, ma non solo. Le sue migliori amiche lo sapevano e le hanno tenuto nascosta la verità. Le ha mentito anche Agnese, che per lei è come una madre. La disperazione e la rabbia la assalgono.

Intanto, Flora è sempre più triste. Da quando è tornata Adelaide, Umberto non ha occhi che per lei. Non ha nemmeno fatto accenno alla loro notte di passione. La giovane Ravasi è costretta a farsi da parte, a meno che il destino non le riservi un'inaspettata sorpresa. Per il momento, Flora non può fare altro che vedere la complicità del commendatore e della contessa proprio sotto i suoi occhi, giorno dopo giorno. Le fa un male incredibile.