Occhio alle nuove puntate Il Paradiso delle Signore 6 che andranno in onda su Rai 1 nelle prossime settimane. Dante sta per portare a termine la sua vendetta, ovvero soffiare il grande magazzino a Umberto e Vittorio. In realtà, la sua vittima è solo Conti, reo di avergli impedito di vivere la sua storia d'amore con Marta, che amava - e forse ama ancora - alla follia. Già, perché Romagnoli non metterà i bastoni tra le ruote a Vittorio solo sul lavoro, ma anche in campo sentimentale. Le anticipazioni svelano infatti che si creerà un complicato triangolo amoroso tra Dante, Vittorio e Marta.

Dalle ultime indiscrezioni, sembra dunque che Marta torni a Milano e che si avvicini al marito. I fan de Il Paradiso vorrebbero il lieto fine per la coppia Vittorio e Marta e chissà che non vengano accontentati. A far presagire qualcosa di molto grave è però Luca Bastianello in una sua intervista.

Il Paradiso delle Signore: il cuore di Dante torna a vacillare

C'è aria tesa al grande magazzino e non solo. Umberto ha capito che Romagnoli ha in mente qualcosa per rovinare Vittorio e così userà Flora come spia. La sua idea però gli si ritorcerà contro, perché la giovane Ravasi si lascerà sfuggire che Guarnieri le ha scritto una lettera nella quale è custodita la verità sulla morte di Achille.

E così ecco che interverrà Fiorenza, che metterà le mani sulla lettera di Umberto.

Una prova chiave che le servirà per ricattare il commendatore e l'odiata Adelaide, in combutta con Dante.

Luca Bastianello, in una sua recente intervista a Intimità, ha parlato del personaggio di Dante e della sua astuzia così subdola che lo rende pericoloso. Nonostante ciò, Romagnoli è anche un anticonformista, qualità che l'attore apprezza.

Bastianello ha poi rilasciato interessanti anticipazioni sul futuro amoroso di Dante che, nelle puntate de Il Paradiso delle signore ora in onda, sembra vibrare per Beatrice: ''Inaspettatamente il suo cuore tornerà presto a vacillare e anche questa volta per una donna vicina a entrambi'' (Vittorio, ndr).

Dalla favola al dramma nelle nuove puntate Il Paradiso delle signore 6

Ciò cha colpito di più è una dichiarazione di Luca Bastianello nella sua intervista riguardo i risvolti amorosi di Dante: ''Si passerà dalla favola al dramma e poi passare di nuovo alla favola. Sarà tutto molto intrigante''.

Che cosa succederà dunque tra Dante e Vittorio? Un ruolo di primo piano lo ricoprirà Marta, che potrebbe tornare a Milano per riprendersi il marito.

Ma non solo: sappiamo anche che Tina non mollerà la presa con Conti e che interverrà anche una terza donna appartenente al passato di Vittorio. Gli indizi portano a Beatrice, anche perché Dante pare interessato a lei, nonostante abbia cercato di usarla per portare a termine l'affare con gli americani. Non resta che aspettare per capire meglio il significato della frase sibillina di Luca Bastianello.