Il Paradiso delle Signore prosegue con successo la regolare messa in onda su Rai 1, ma in queste ultime ore si sono diffuse delle voci che hanno messo in allarme i numerosi fan.

In rete e sui social, infatti, sono circolate delle notizie legate alla possibile chiusura della soap opera e quindi a una cancellazione dal palinsesto dopo la sesta stagione. A fare un po' di chiarezza su quello che sta accadendo ci ha pensato l'attore Pietro Masotti, che nella soap opera veste i panni di Marcello.

Chiude Il Paradiso delle signore? Ecco la verità sulla soap opera di Rai 1

Nel dettaglio, Il Paradiso delle signore 6 continua con successo a intrattenere ed emozionare il pubblico della rete ammiraglia.

Ogni giorno in più di due milioni seguono le vicende dei vari protagonisti che popolano il grande magazzino più famoso del piccolo schermo.

Questa sesta stagione si sta avviando verso le battute finali: a maggio, infatti, calerà il sipario sulla soap opera e intanto circolano delle voci poco rassicuranti sul futuro de Il Paradiso delle signore.

In rete, infatti, si vocifera che la soap possa essere a rischio chiusura e cancellazione dal palinsesto della rete ammiraglia Rai. Notizie che hanno creato allarmismo tra i numerosi fan di questo prodotto televisivo italiano.

Masotti fa chiarezza sul futuro de Il Paradiso delle signore in tv

Ma qual è la verità dei fatti sul futuro de Il Paradiso delle signore 6? A fare un po' di chiarezza ci ha pensato l'attore Pietro Masotti, che nella soap veste i panni di Marcello.

Sui social l'attore ha ammesso di essere stato inondato di domande da parte dei fan de Il paradiso, curiosi di scoprire cosa sta accadendo e quale sarà il futuro di questa seguitissima soap.

"Mi tocca fare una smentita. In molti mi stanno scrivendo: ma è vero che lasci la serie? È vero che dopo questa stagione Il Paradiso finirà? No ragazzi, non sono notizie ufficiali, quindi non le leggete e non gli date credito", ha precisato a chiare lettere Masotti, smentendo di fatto le voci sulla chiusura de Il Paradiso delle signore.

'Godetevi le ultime puntate', il monito di Masotti ai fan de Il Paradiso 6

Al tempo stesso l'attore ha invitato i fan a seguire con attenzione le puntate conclusive della sesta stagione, che chiuderà i battenti entro il prossimo maggio.

"Godetevi queste ultime puntate poi domani, chissà" ha aggiunto l'attore di Marcello, che per il momento ha tenuto a smentire sia le voci di chiusura della soap, che quelle legate al suo addio.

In vista del gran finale di questa stagione, non va escluso un possibile ritorno in scena di Marta Guarnieri, la moglie di Vittorio Conti, assente dopo essersi trasferita in America per lavoro.