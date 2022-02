Le puntate de Il Paradiso delle Signore stanno appassionando i telespettatori di Rai 1. Nell'episodio che andrà in onda sul piccolo schermo nel pomeriggio di venerdì 18 febbraio, ci saranno importanti novità e colpi di scena per i personaggi della fiction. Infatti, Vittorio Conti dirà una bugia a Tina Amato, per fare un favore a Sandro Recalcati. Nel frattempo, Salvo farà la proposta di matrimonio ad Anna. Inoltre, Gemma scoprirà che le nozze fra Ezio e Veronica sono state rimandate.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 18/2: Vittorio fa un favore a Sandro e mente a Tina Amato

Sandro è tornato a Milano da qualche giorno e ha scoperto che sua moglie Tina non ha intenzione di salvare il loro matrimonio. Dopo avere perdonato la debolezza che Amato ha avuto con Conti, l'impresario proverà in tutti i modi a riconquistare la consorte. Anche Sandro, infatti, ha tradito in precedenza la moglie e cercherà di farsi aiutare dal suo amico Vittorio per riuscire a tornare insieme a sua moglie. A tal proposito, Recalcati chiederà al direttore de Il Paradiso delle signore di invitare con un inganno Tina al negozio di moda.

Il Paradiso delle signore, trama 18/2: Sandro fa una sorpresa a Tina Amato grazie a Vittorio

Sandro organizzerà una sorpresa ad Amato grazie a Vittorio. Le anticipazioni dell'episodio de Il Paradiso delle signore che andrà in onda nel pomeriggio di venerdì 18 febbraio rivelano che Tina si recherà nel negozio di moda, dopo avere ricevuto l'invito da Conti.

Purtroppo, però, la cantante troverà all'appuntamento il marito ad attenderla nell'atelier, a sua insaputa. Le indiscrezioni trapelate in rete non forniscono ulteriori dettagli in merito a quanto accadrà e se Amato sarà felice di quanto organizzato da Sandro.

Il Paradiso delle signore, puntata 18/2: il giovane Amato fa la proposta di matrimonio ad Anna

Nella puntata che verrà trasmessa sul piccolo schermo il 18 febbraio, ci sarà un'importante novità per Salvatore. Il giovane Amato, infatti, farà vedere ad Anna l'appartamento nel quale vorrà iniziare una convivenza con lei e la piccola Irene. A quel punto, il fratello di Tina farà la proposta di matrimonio a Imbriani. Le anticipazioni diffuse sul web non rivelano se la contabile de Il Paradiso delle signore accetterà di diventare la moglie di Salvo. Inoltre, nell'episodio ci sarà una novità che riguarderà Gemma, che verrà a sapere che le nozze di sua mamma Veronica con Ezio sono state annullate. La giovane Zanatta si sentirà in colpa per l'accaduto e inizierà a maturare l'idea di raccontare al patrigno di avere scritto la lettera minatoria a Gloria. Non resta che attendere i prossimi episodi della fiction di Rai 1, per scoprire come proseguiranno le vicende dei protagonisti.