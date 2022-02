Il Paradiso delle Signore 6 va in onda dal lunedì al venerdì sulla rete ammiraglia Rai e in streaming su RaiPlay. Le trame della soap opera nostrana ideata da Giannandrea Pecorelli per l'episodio di mercoledì 23 febbraio raccontano che la contessa Adelaide Di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina) tornerà a Villa Guarnieri. Maria Puglisi (Chiara Russo), intanto, riceverà un telegramma da Rocco Amato (Giancarlo Commare), nel frattempo Marco Di Sant'Erasmo (Moisé Curia) farà i complimenti a Stefania Colombo (Grace Ambrose) per l'articolo incentrato sulla legge per le donne.

Tina Amato (Neva Leoni), in ultimo, dirà a Sandro Recalcati (Luca Capuano) di voler incidere la canzone.

La contessa Adelaide tornerà a Villa Guarnieri

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata n° 113 della sesta stagione riportano che la contessa Adelaide, dopo circa un mese di fuga, ritornerà a Villa Guarnieri.

Alla vista della cognata, il commendatore Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) capirà immediatamente dei profondi sentimenti che prova per la stessa. A fronte di ciò, il padre di Marta (Gloria Radulescu) chiederà a Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari) di dimenticare la loro notte di passione.

Maria riceverà un telegramma da Rocco

Le trame della soap opera italiana per l'episodio di mercoledì 23 febbraio anticipano che Maria riceverà un telegramma, all'apparenza rassicurante, da parte del suo promesso sposo Rocco.

Irene Cipriani (Francesca Del Fa), nel mentre, verrà casualmente a conoscenza del fatto che il ciclista si è invaghito di un'altra donna e la Venere sarà particolarmente indecisa se avvertire o meno l'amica su tale amara scoperta.

Marco si complimenterà con Stefania per l'articolo sulla legge per le donne

Gli spoiler della fiction daily nostrana per la puntata di mercoledì 23 febbraio svelano che Marco farà i propri complimenti a Stefania per l'articolo scritto in onore della legge per le donne.

Il pezzo della giovane Colombo, inoltre, sarà fonte d'ispirazione per Vittorio per creare la copertina della nuova uscita del Paradiso Market.

Si avvicinerà il momento della deposizione della contessa Adelaide in merito al caso Ravasi

Le anticipazioni della soap opera italiana per la puntata di mercoledì 23 febbraio riportano che Tina deciderà di incidere la canzone e la notizia riempirà di gioia Sandro.

Per la contessa Adelaide, in ultimo, si avvicinerà il fatidico momento della deposizione di fronte al magistrato in merito al caso Ravasi. Il ritorno nel capoluogo lombardo per Di Sant'Erasmo, oltre al piacere di poter riabbracciare le persone care, significherà anche assumersi le proprie responsabilità sulla morte di Achille (Roberto Alpi).