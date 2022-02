Puntata decisiva quella de Il Paradiso delle Signore di giovedì 10 marzo. Una data da ricordare per Stefania, che verrà a sapere tutta la verità e quel segreto di famiglia che tanto stava cercando. La giovane Colombo non reagisce bene e, nei prossimi episodi, prenderà una decisione drastica che allarmerà tutta la sua famiglia. Intanto, Beatrice sta intuendo finalmente che Dante non è sincero con lei e così decide di fare il doppio gioco. Ora, la sua priorità è quella di aiutare Vittorio, che ha perso metà delle quote del Paradiso per colpa dello spietato Romagnoli, disposto a tutto pur di portare a termine la vendetta ai suoi danni.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni: Beatrice fa il doppio gioco

Nel dettaglio, le anticipazioni Il Paradiso delle Signore raccontano che Beatrice si sentirà umiliata per l'ennesima volta da Dante, che si è avvicinato a lei solo per far ingelosire Vittorio e ottenere ciò che aveva in mente. La mossa fatale è stata quella di appropriarsi della lettera di Umberto scritta a Flora, nella quale sono contenute preziose informazioni che, se venissero alla luce, farebbero riaprire il caso Ravasi, ora chiuso con grande sollievo di Adelaide.

E così, Beatrice accetta di andare a pranzo con Dante. Ora è lei che vuole condurre il gioco, anche se non sarà facile. Da una parte vuole passare del tempo con lui, essendone inevitabilmente attratta, ma dall'altro vuole spiare le sue mosse.

Agnese in imbarazzo con Maria

Come svelano le anticipazioni della soap Il Paradiso delle Signore, Vittorio riceverà una brutta notizia. Purtroppo, la signorina Buonasera che avrebbe dovuto presentare in televisione la nuova collezione, non è disponibile.

Intanto, a casa Amato Maria è disperata per la fine della sua relazione con Rocco, anche se si ostina a nascondere la verità.

Agnese, preoccupata per lei, crede che sia arrivato il momento di confessarle di essere a conoscenza da tempo del fatto che Rocco aveva un'altra donna. Ma come reagirebbe la giovane Puglisi? Non si esclude che Maria possa tornare a Partanna, ora che il matrimonio è un sogno infranto.

Gloria dice a Stefania che è sua mamma, anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6

Arriva il momento della verità per Stefania, che intercetta una lettera di Gloria. La bella Moreau ora è con le spalle al muro e non può più negare la verità. Con le lacrime agli occhi, confessa si essere sua madre.

Le anticipazioni della puntata Il Paradiso delle Signore di giovedì 10 marzo rendono noto che la reazione di Stefania sarà molto forte. Visibilmente scioccata, scapperà in fretta e furia da Gloria, che tenterà di calmarla con le dovute spiegazioni. La prima persona nella quale si imbatterà sarà Marco.