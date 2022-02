Prosegue l'appuntamento settimanale con la soap di Rai 1 Il Paradiso delle Signore. Un nuovo episodio andrà in onda martedì 15 febbraio 2022 e le anticipazioni da poco diffuse rivelano che non mancheranno i colpi di scena. Veronica rispetterà la volontà di Ezio e annullerà le nozze con il signor Colombo. Quest'ultimo sarà in crisi in quanto non riuscirà più a fidarsi della sua compagna. Nel frattempo Flora comunicherà ad Umberto di aver ricevuto l'invito a cena di Romagnoli. Il commendatore spronerà la stilista ad accettare l'invito per cercare di capire le sue vere intenzioni.

Gemma sarà disperata e sommersa dai sensi di colpa per aver provocato l'avvicinamento tra Ezio e Gloria. La giovane cavallerizza sarà sul punto di rivelare al patrigno di aver scritto la lettera incriminata alla signorina Moreau. Veronica se ne accorgerà e fermerà tempestivamente la figlia.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Veronica ferma la figlia

Nel corso della centosettesima puntata de Il Paradiso delle Signore, che verrà trasmessa martedì 15 febbraio 2022, Gemma vorrà essere sincera con Ezio e confessare di aver scritto la lettera minatoria a Gloria, dopo aver scoperto la sua vera identità. Veronica si accorgerà dell'intenzione della figlia e farà di tutto per cercare di fermarla per non rivelare quanto accaduto realmente.

Nel frattempo a villa Guarnieri, Flora e Umberto commenteranno l'invito di Romagnoli. L'imprenditore americano si farà infatti avanti nei confronti della stilista, invitandola a cena. Il commendatore cercherà di convincere la giovane Ravasi ad uscire con Dante per captare le sue vere intenzioni. Il padre di Marta però non immaginerà che questa situazione gli si ritorcerà contro.

Il Paradiso 6, Sandro stringe un accordo con Orlando

Le trame del nuovo episodio de Il Paradiso delle Signore, che andrà in onda il 15 febbraio, rivelano nel dettaglio che Sandro non desisterà a conquistare Tina. Il produttore discografico studierà un piano per salvare il suo matrimonio con la giovane cantante. Tuttavia Recalcati stringerà un accordo con Orlando per scrivere un pezzo all'interno del musicarello.

Tina sarà all'oscuro di questo accordo e nel frattempo continuerà a pensare come mai non è stata scelta come protagonista del nuovo spettacolo di Brivio. Nel frattempo a casa Colombo, Veronica sarà disperata per quanto accaduto con il compagno. Seppur a malincuore, la mamma di Gemma deciderà di rispettare la volontà di Ezio e annullerà la data del matrimonio. Il suo gesto non passerà inosservato: il padre di Stefania sarà grato a Zanatta ma farà ancora fatica a fidarsi di lei, dopo le menzogne raccontate circa la missiva di Gloria.